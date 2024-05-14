Бектенов поручил внедрять новые технологии для оперативного обнаружения лесных пожаров

На сегодня системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы готовности профильных ведомств и акиматов к пожароопасному периоду рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. В текущем году уже зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров. В этой связи премьер подчеркнул имеющийся высокий риск пожаров и поручил заблаговременно обеспечить готовность.

«Пожарно-техническое оснащение лесных и природоохранных учреждений слабое. Мы в этом убедились еще в прошлом году. Недостаточное количество беспилотников не позволяет проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. Есть в Казахстане производители таких аппаратов. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов», — подчеркнул Олжас Бектенов и поручил для оперативного обнаружения лесных пожаров внедрять новые технологии.

На сегодня системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Благодаря внедренной на территории национального парка «Бурабай» смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт будут использовать и в других природных парках и резерватах.

Премьер-министр дал ряд поручений главам ведомств и регионов:

Акиматам продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Кроме того, обеспечить лесохозяйственные учреждения элементарными средствами пожаротушения.

Министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прежних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров. Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и акиматами подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии и акиматам усилить взаимодействие с соответствующими службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, культуры и информации, акиматам активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, провести соответствующие учения.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране.