Бектенов поручил внедрять новые технологии для оперативного обнаружения лесных пожаров

Правительство, Экология
104
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На сегодня системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы готовности профильных ведомств и акиматов к пожароопасному периоду рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. В текущем году уже зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров. В этой связи премьер подчеркнул имеющийся высокий риск пожаров и поручил заблаговременно обеспечить готовность.

«Пожарно-техническое оснащение лесных и природоохранных учреждений слабое. Мы в этом убедились еще в прошлом году. Недостаточное количество беспилотников не позволяет проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. Есть в Казахстане производители таких аппаратов. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов», — подчеркнул Олжас Бектенов и поручил для оперативного обнаружения лесных пожаров внедрять новые технологии.

На сегодня системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Благодаря внедренной на территории национального парка «Бурабай» смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт будут использовать и в других природных парках и резерватах.

Премьер-министр дал ряд поручений главам ведомств и регионов:

Акиматам продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Кроме того, обеспечить лесохозяйственные учреждения элементарными средствами пожаротушения.

Министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прежних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров. Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и акиматами подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии и акиматам усилить взаимодействие с соответствующими службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, культуры и информации, акиматам активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, провести соответствующие учения.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране.

 

#пожар #технологии #поручения #премьер #лес

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Брачные игры по-итальянски
О чем молчит оружие?
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь
Память о подвиге солдат хранит школьный музей
Семейных детдомов больше нет
Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице
Кузница директоров школ
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая
Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке
Награждены герои, протянувшие руку помощи
Не прибегая к национализации
Открылся завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы
Без вины виноватая
С долгом повременят
Алматинские школьники высадили сотни деревьев
Сборная Казахстана победила Францию, но проиграла Словакии
Фильм, который заставит задуматься
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Подвигу казахстанцев посвящается...
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Правительство России 7 мая уйдет в отставку
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Читайте также

Премьер: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших …
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қ…
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казах…
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]