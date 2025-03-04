Бектенов поручил завершить в этом году реконструкцию и ремонт ж/д вокзалов

Как он отметил, это очень важный вопрос, касающийся имиджа страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о работе по ремонту и реконструкции железнодорожных вокзалов республики, передает Kazpravda.kz

Он сообщил, что на сегодня проведена реконструкция 5 вокзалов. До конца текущего года будет проведен ремонт еще 53 вокзалов, в том числе по туристическим направлениям.

«Ремонт привокзальной площади будет обеспечиваться местными исполнительными органами параллельно», - добавил Марат Карабаев.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить работы по ремонту и реконструкции железнодорожных вокзалов в текущем году.