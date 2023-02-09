Бекзат Жусупов возглавил АО "Qazcontent"

В разные годы он работал на телевидении и радио.
Приказом министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали Жусупов Бекзат Бакбергенович назначен председателем правления государственного информационного агентства «Qazcontent», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИОР.
Жусупов Бекзат Бакбергенович - выпускник программы «Болашак».
Стаж работы:
2022-2023 - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК;
2021-2022 - администрация президента РК, заместитель заведующего секретариатом государственного секретаря РК;
2019-2021 - директор телеканала «Mangystau» МОФ АО РТРК «Qazaqstan» (Актау);
2013-2016 - руководитель пресс-службы акима Кызылординской области, пресс-секретарь;
2012-2013 - информационно-аналитическая дирекция телеканала «Хабар» (Астана), продюсер отдела, редактор-ведущий;
2009-2012 - редактор службы новостей телеканала «КТК» (Алматы, Астана);
2008-2009 - дирекция информационно-аналитических программ телеканала «Алматы» (Алматы), редактор-ведущий;
2007-2008 - служба новостей АО РТРК «Казахстан» (Актау), редактор-ведущий;
2006-2007 - радиостанция «West» (Актау) служба новостей, редактор-ведущий.