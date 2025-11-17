Ранее его приговорили в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира
Департамент АФМ по Астане объявил в международный розыск 36-летнего гражданина Беларуси Андрея Бурима, более известного как блогер под псевдонимом Mellstroy, сообщает Kazpravda.kz
Судом в отношении иностранца санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.
Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.
Ранее Бурим был приговорен в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. В ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими материалы блогера, его каналы на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки.
«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по г. Астана по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть; + 7 7172 70 84 79. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Необходимо отметить, что законодательством РК наряду с административной ответственностью за распространение рекламы об азартных играх предусмотрена также и уголовная ответственность за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе. В этой связи АФМ предупреждает граждан о недопустимости участия в любой форме в продвижении незаконного игорного бизнеса. В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется», – говорится в распространенной информации.