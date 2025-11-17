Ранее его приговорили в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира

Фото: instagram.com/mellstroy/

Департамент АФМ по Астане объявил в международный розыск 36-летнего гражданина Беларуси Андрея Бурима, более известного как блогер под псевдонимом Mellstroy, сообщает Kazpravda.kz

Судом в отношении иностранца санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.

Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.

Ранее Бурим был приговорен в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. В ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими материалы блогера, его каналы на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки.