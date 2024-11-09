Берегите себя и близких

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Юлия Пулина

Полтора года назад, когда у моей сестры случился обширный инфаркт головного мозга, я поняла, что в сфере здравоохранения наше все – это доктора многопрофильных больниц. Именно к ним попадают больные по «скорой». В случае с моей сестрой ее не только «вытащили» в инсультном центре областной Жезказганской многопрофильной больницы, но и поддержали дальше – где советом, где посильной помощью. Нашли логопеда, реабилитолога для занятий, обнаружили и вылечили причину анемии – язву желудка. Помогают врачи и до сих пор – нас постоянно консультируют.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мы получили максимум поддержки и даже больше, за что докторам – великая моя благодарность. Кстати, во время дальнейшего обследования в Москве, куда мы отправили сестру к родст­венникам, в самых крупных медицинских центрах дали самую высокую оценку проведенному жезказганскими врачами лечению.

Почему это важно? Да потому что мои земляки чуть что – сразу готовы критиковать местных врачей и в гневных комментариях часто пишут, что лечиться надо в столице либо за рубежом. Но это не так, доктора у нас преотличные! Только вот их катастрофически не хватает. Хромает и диагностика, хотя мало-помалу областное здравоохранение при­обретает необходимую аппаратуру.

Наверное, только медики знают, какими жалкими и растерянными выглядят родственники пациен­тов, которые впервые сталкиваются с их внезапной тяжелой болезнью. Как только отступает страх за жизнь, начинаются другие мытарства. И самые выматывающие – бюрократические.

Если же говорить в целом, то в нашей системе здравоохранения меня беспокоит больше другое. Все мы понимаем, как важна ответственность терапевтов за прикрепленных пациентов, коих приходится до полутора тысяч на каждого... И именно терапевты должны понять причину недомогания пришедшего на прием человека, направить его к нужному узкому специалисту уже со всеми анализами.

И вот тут есть вопросы. После выписки из отделения моей сест­ре требовался не только уход, но и консультации терапевта. Но сам по себе врач не придет – его надо вызвать. Даже если через компьютерную систему он знает, что один из его подопечных выписан после инсульта или инфаркта, он не побежит к нему домой, чтобы узнать, все ли в порядке. Есть правила – прием или вызов на дом.

А что делать тем, у кого нет близких? Либо отношения с ними такие, что помощи ждать неоткуда? Назначается ли соцработник автоматически? Каждый раз, когда нам нужна консультация, я думаю о том, сколько больных не в состоянии сами набрать номер, не могут нормально передвигаться или вообще встать с постели...

Люди, конечно, всегда настрое­ны на выздоровление. Но как жаль, что время нельзя повернуть вспять. Многие мои знакомые, родственники, а порой и я сама думаем, что сделаны из железа, что головная боль пройдет сама по себе, например. А потом выясняется, что кое-что уже и не лечится. Когда-то один кардиолог сказал, что мы – то, что мы едим и как живем. Наша сердечно-сосудистая система очень чувствительна к вредностям. И речь здесь не только о питании, плохо на нас сказываются и увлечения алкоголем и табаком. Зато организм наш любит спорт или хотя бы пешие прогулки.

Посему берегите себя и близких, следуйте советам докторов. Врачи у нас хорошие, но лучше не доводить свой организм до критического момента.

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#здоровье #лечение #врачи #диагностика #терапевт

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