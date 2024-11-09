Берегите себя и близких
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Полтора года назад, когда у моей сестры случился обширный инфаркт головного мозга, я поняла, что в сфере здравоохранения наше все – это доктора многопрофильных больниц. Именно к ним попадают больные по «скорой». В случае с моей сестрой ее не только «вытащили» в инсультном центре областной Жезказганской многопрофильной больницы, но и поддержали дальше – где советом, где посильной помощью. Нашли логопеда, реабилитолога для занятий, обнаружили и вылечили причину анемии – язву желудка. Помогают врачи и до сих пор – нас постоянно консультируют.