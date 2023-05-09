Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
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Елена Брусиловская
Война безжалостным катком прошлась по многим судьбам. И если в первые послевоенные десятилетия еще были живы и полны сил ее солдаты, свежи память и та правда, носителями которой они были, то сейчас, через 78 лет после Победы, события тех лет не просто замалчиваются или искажаются – историю войны пытаются переписать, принижая при этом роль советских солдат в победе над фашизмом, да и саму Победу хотят у нас отнять.