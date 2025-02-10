Берик Асылов: «Каждый ребенок должен расти в безопасности»

Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о комплексных мерах, которые предпринимает прокуратура для обеспечения безопасности детей и предотвращения правонарушений в их отношении, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под эгидой Генеральной прокуратуры с 2023 года во всех регионах страны реализуются два проекта – «URPAQ» и «Счастливое и Безопасное Детство», направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказание своевременной помощи.

В рамках проекта «Счастливое и Безопасное Детство» прокуроры посетили более 63 тысяч семей из зоны риска, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей.

В результате работы начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц; к административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;

- 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практически без присмотра.

По результатам проверок поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение. Однако работа прокуратуры не ограничивается наказаниями. Добились оказания: материальной помощи более 2 тысячам семей (предметы первой необходимости, продукты, школьные принадлежности, уголь и другое); жилищной поддержки свыше 1 тысячи семей; медицинской и социальной помощи 10 тысячам семей; в пользу детей взыскано алиментов на сумму 4,5 млрд тенге.

Проект «URPAQ» направлен на выявление скрытых форм жестокого обращения с детьми в семьях. Он включает в себя комплексную помощь: психологическую и юридическую поддержку пострадавшим.

«Важно, чтобы каждый ребенок знал – помощь рядом, и он не останется один на один с бедой», - отметил Берик Асылов.

Для оперативного реагирования созданы чат-боты в Telegram для сбора информации о нарушениях прав детей, QR-коды в школах, госучреждениях и общественных местах для быстрого сообщения о проблемах. Как результат - прокуратура пресекла несколько случаев буллинга и вымогательства.

В ВКО предотвращено два случая буллинга: – травля 12-летнего ребенка, в колледже – издевательства над студенткой. Виновные получили дисциплинарные взыскания, проведена профилактическая работа.

Возбуждены дела о вымогательстве: 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у младших подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштрафованы. И это не единичные факты.

За короткое время поступило 1 809 сообщений о неподобающем поведении, буллинга как со стороны одноклассников, так и учителей. В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности; с 1 617 нарушителями проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.

«Каждый ребенок в Казахстане должен чувствовать себя в безопасности. Мы делаем всё, чтобы защитить их права и создать условия для счастливого детства», - подчеркнул важность этой работы Берик Асылов.

Ранее он опубликовал пост касательно участившихся случаев детского суицида.