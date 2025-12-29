Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерство транспорта РК, акимат Астаны и компания inDrive подписали меморандум о намерении участия в реализации в 2026 году пилотного проекта беспилотного такси в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития

Фото: акимат Астаны

Астана войдет в число первых городов Казахстана, где в 2026 году на линию выйдет беспилотное такси.

«Запуск пилотного проекта беспилотного такси - это важный шаг в развитии умной и безопасной городской мобильности. Для нас принципиально, чтобы внедрение автономного транспорта происходило поэтапно, с приоритетом безопасности граждан, прозрачного регулирования и готовности инфраструктуры. Астана становится площадкой, где новые технологии проходят реальную проверку в городских условиях, прежде чем масштабироваться. Такой подход позволяет одновременно поддерживать инновации и обеспечивать доверие общества к новым цифровым решениям», - отметил заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Совместно с акиматом Астаны выбран предварительный маршрут пилота: от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza. Запуску будет предшествовать тщательная подготовка для обеспечения безопасности езды автономных автомобилей, находящихся в них пассажиров, пешеходов и других участников движения. На улицы Астаны выйдут самоуправляемые автомобили, уже выполняющие поездки в крупнейших городах мира, и доказавшие свою надежность и безопасность. Движение будет осуществляться только после проведения оценки рисков дорожных ситуаций и под контролем со стороны оператора и производителя.

Как отмечают в компании, полный запуск пилота будет возможен только при положительных результатах тестирования, а также при наличии регуляторных механизмов и требований к инфраструктуре.