Недавно менял масло в двигателе в одном из таких автосервисов. И заплатить пришлось весьма внушительную сумму. Как же так? Ведь обещали же бесплатно. «Ну так и есть, – ничуть не смутившись, заявил мастер. – Замену мы осуществили на безвозмездной основе, а плата выставлена только... за материал».

Подобные «подарки» работают, как правило, по одной схеме: вы покупаете масло, масляный, воздушный и салонный фильт­ры – все строго по ценам сервиса, и тогда вам в подарок делают замену. Щедро? Вряд ли. Цена этих самых расходников обычно уже включает стоимость работы.

Гражданам нравится получать что-то бесплатно. На этом и строится логика подобных акций. Продавец знает: стоит написать слово «бесплатно» крупным шрифтом, и внимание клиента гарантировано. А уж что там мелким шрифтом – это другой вопрос.

Разбираться во всех нюансах, скрытых условиях и тонкостях формулировок не каждому захочется. Особенно если клиент торопится или доверяет бренду. В итоге он уходит с мыслью: «Мне сделали замену масла бесплатно», хотя на самом деле переплатил он за то самое масло и фильтры несколько тысяч тенге.

Трюк с завуалированной оплатой не новый. На рынке он работает давно – в разных сферах и с разным масштабом. «Бесплатная доставка» на самом деле включена в цену товара. «Бесплатный пробный период» означает привязку карты и автоматическое списание через неделю. «Бесплатный телефон в рассрочку» – значит с абонентским платежом, превышающим стоимость самого аппарата. Список можно продолжать до бесконечности.

При этом никто никого не обманывает напрямую. Все указано в договоре, на сайте или в сноске под звездочкой. Юридически все чисто. Этический вопрос – другое дело.

Клиенту навязывается идея: «ты получаешь выгоду». Но фактически он просто платит иначе. Не напрямую, а через хитрую схему. Не за услугу, а за «набор», в который ее встроили. Главное, чтобы слово «бесплатно» звучало красиво и внушительно. Оно работает, как якорь: притягивает, создает иллюзию выгоды, активирует желание получить «больше за меньшее».

В этой ситуации потребитель оказывается в положении того, кто должен быть особенно внимательным. Прежде чем обрадоваться заманчивой акции, стоит задать себе простой вопрос: а в чем подвох? Сравните цены на те же расходники, например, на рынке, сопоставьте стоимость аналогичной работы у другого мастера – и многое станет ясно. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. А бесплатная замена масла – только при покупке масла по цене с надбавкой.

Мы живем в эпоху маркетинга, где слова часто означают совсем не то, что кажется. «Скидка до 70%» может значить одну уцененную вещь в углу склада, «новинка» – товар двухлетней давности в новой упаковке, а «бесплатно» – услугу, уже включенную в стоимость. Все законно, все по правилам. Но доверие потребителя каждый раз чуть-чуть теряется.

И, быть может, когда-нибудь мы снова научимся ценить честную формулировку: «замена масла – 5 000 тенге, масло – столько-то, фильтр – столько-то». Без подвоха. Без звездочек. Просто по-человечески.