Бесплатно, но за деньги

Колонка обозревателя
91
Ерик Абитов

Слово «бесплатно» в рекламе уже давно перестало означать то, что изначально закладывалось в его смысл. Поэтому, когда на вывеске в автосервисе вы вдруг увидите заманчивое предложение «бесплатная замена масла», не спешите радоваться: в данном случае бесплатно – это новая форма платного, только с завуалированной формулировкой.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно менял масло в двигателе в одном из таких автосервисов. И заплатить пришлось весьма внушительную сумму. Как же так? Ведь обещали же бесплатно. «Ну так и есть, – ничуть не смутившись, заявил мастер. – Замену мы осуществили на безвозмездной основе, а плата выставлена только... за материал».

Подобные «подарки» работают, как правило, по одной схеме: вы покупаете масло, масляный, воздушный и салонный фильт­ры – все строго по ценам сервиса, и тогда вам в подарок делают замену. Щедро? Вряд ли. Цена этих самых расходников обычно уже включает стоимость работы.

Гражданам нравится получать что-то бесплатно. На этом и строится логика подобных акций. Продавец знает: стоит написать слово «бесплатно» крупным шрифтом, и внимание клиента гарантировано. А уж что там мелким шрифтом – это другой вопрос.

Разбираться во всех нюансах, скрытых условиях и тонкостях формулировок не каждому захочется. Особенно если клиент торопится или доверяет бренду. В итоге он уходит с мыслью: «Мне сделали замену масла бесплатно», хотя на самом деле переплатил он за то самое масло и фильтры несколько тысяч тенге.

Трюк с завуалированной оплатой не новый. На рынке он работает давно – в разных сферах и с разным масштабом. «Бесплатная доставка» на самом деле включена в цену товара. «Бесплатный пробный период» означает привязку карты и автоматическое списание через неделю. «Бесплатный телефон в рассрочку» – значит с абонентским платежом, превышающим стоимость самого аппарата. Список можно продолжать до бесконечности.

При этом никто никого не обманывает напрямую. Все указано в договоре, на сайте или в сноске под звездочкой. Юридически все чисто. Этический вопрос – другое дело.

Клиенту навязывается идея: «ты получаешь выгоду». Но фактически он просто платит иначе. Не напрямую, а через хитрую схему. Не за услугу, а за «набор», в который ее встроили. Главное, чтобы слово «бесплатно» звучало красиво и внушительно. Оно работает, как якорь: притягивает, создает иллюзию выгоды, активирует желание получить «больше за меньшее».

В этой ситуации потребитель оказывается в положении того, кто должен быть особенно внимательным. Прежде чем обрадоваться заманчивой акции, стоит задать себе простой вопрос: а в чем подвох? Сравните цены на те же расходники, например, на рынке, сопоставьте стоимость аналогичной работы у другого мастера – и многое станет ясно. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. А бесплатная замена масла – только при покупке масла по цене с надбавкой.

Мы живем в эпоху маркетинга, где слова часто означают совсем не то, что кажется. «Скидка до 70%» может значить одну уцененную вещь в углу склада, «новинка» – товар двухлетней давности в новой упаковке, а «бесплатно» – услугу, уже включенную в стоимость. Все законно, все по правилам. Но доверие потребителя каждый раз чуть-чуть теряется.

И, быть может, когда-нибудь мы снова научимся ценить честную формулировку: «замена масла – 5 000 тенге, масло – столько-то, фильтр – столько-то». Без подвоха. Без звездочек. Просто по-человечески.

Все колонки автора
#потребитель #СТО #замена #масло

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Газ приходит в глубинку
Для повышения качества услуг
Отбор в ПМКР продолжается
Путь воды
Осваивать международный рынок
Города готовятся к зиме
Что волнует столичных педагогов
В интересах здоровья граждан
Бесплатно, но за деньги
Жить по Абаю
Следят с высоты и на земле
Людям нужны доброта и внимание
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Оставили без квартир и денег
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Зато мой сын...
И ырым, и бата
Кто и как понимает запреты
Стареть — не стыдно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]