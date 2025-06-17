Беспомощны перед лицом преступности

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Николай Николаев

В современном мире крайне важно не забывать о самых уязвимых членах нашего общества – детях, пожилых, людях с ограниченными возможностями, тех, кто в силу своих физических или психических особенностей не может самостоя­тельно защитить себя от посягательств.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно этой острой, порой замалчиваемой, но жизненно важной проблеме посвящена вышедшая монография директора Школы права и государственного управления доктора юридичес­ких наук, профессора Талгата Сарсенбае­ва «Защита беспомощных жертв прес­тупления в РК».

Это не просто академический труд, а фундаментальное и глубокое актуальное исследование, которое впервые в казахстанской юридичес­кой науке предлагает комплексный взгляд на проблему защиты прав и законных интересов беспомощных потерпевших в уголовном судопроизводстве.

Цифры, приводимые автором монографии, говорят сами за себя: почти 200 тыс. казахстанцев находятся под наблюдением из-за психических заболеваний, более 725 тыс. человек имеют инвалидность, а количество детей с расстройствами аутистического спект­ра за десятилетие выросло почти в 13 раз. «Эти данные – не просто статистика, это трагическая реальность, требующая системных изменений и немедленного реагирования со стороны государства и общества», – считает Талгат Сарсенбаев.

#дети #общество #преступность

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