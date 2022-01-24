Беспорядки в Алматы: начались выплаты пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ

Общество
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
С сегодняшнего дня в Алматы начинают выплаты физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом на заседании Городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы под председательством Бакытжана Сагинтаева сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает Kazpravda.kz.

Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, 1 сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям; 3 сотрудника местных исполнительных органов; 1 сотрудник телеканала «Алматы» и 6 сотрудников медицинских организаций.

По словам Усерова, выплаты производятся из расчета: 2 млн тенге - тяжелой степени, 1 млн тенге – средней степени, 500 тыс. тенге - в легкой форме.

Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тыс. тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3 878 сотрудникам Департамента полиции, 1 207 сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям, 3 888 сотрудникам Управления общественного здоровья, 93 сотрудникам Службы спасения.

«Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты», - отметил замакима Алматы.

Департаменту полиции будет направлена первоначальная сумма в размере порядка 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости данная сумма будет увеличена.

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