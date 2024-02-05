Бьет – значит не любит! Общество 5 февраля 2024 г. 3:00 9 Любовь Доброта, Туркестан Кризисные центры для жертв бытового насилия необходимо открыть в каждом районе. фото из архива "КП" В прошлом году за помощью в кризисные центры обратились 210 человек, ставшие жертвами бытового насилия. Эту цифру с трибуны первого республиканского форума по профилактике бытового насилия «Счастливая семья – гарант будущего» озвучил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов. Для оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия в области функционируют два кризисных центра. Но совершенно очевидно, что этого недостаточно. С учетом численности населения есть необходимость открыть дополнительные структуры в каждом городе и районном центре. Мурат Кабденов напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Президент Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку ужесточению наказания за бытовое насилие и отметил, что в Уголовный кодекс будут внесены соответствующие изменения. Всем полицейским поручено усилить работу по профилактике и предотвращению насилия в семейно-бытовой сфере. В начале форума состоялось театрализованное представление, повествующее о непростых семейных взаимоотношениях, основой для которого послужили различные жизненные ситуации. Вниманию участников встречи предложили также видеоролики о проделанной полицейскими работе по профилактике бытового насилия и о мерах, принимаемых по предупреждению правонарушений. Так, в целях профилактики преступлений, совершаемых в нетрезвом состоянии, и пропаганды здорового образа жизни в регионе реализуется проект «Село без спиртного». Десять сел отказались от продажи алкоголя, в результате в этих населенных пунктах на нет сошли правонарушения. В ходе форума участники и гости мероприятия обменялись мнениями по профилактике бытового насилия, поделились своим жизненным опытом и видением того, как решить одну из актуальных проблем, затрагивающую многие стороны жизни современного общества. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прокурор региона Мурат Тлеубердиев и другие участники форума отметили необходимость не замалчивать вопрос, а выносить на широкое обсуждение с привлечением общественности. #МВД #бытовое насилие #профилактика #кризисные центры