Бьет – значит не любит!

Общество
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Любовь Доброта, Туркестан

Кризисные центры для жертв бытового насилия необходимо открыть в каждом районе.

фото из архива "КП"

В прошлом году за помощью в кризис­ные центры обратились 210 человек, ставшие жертвами бытового насилия. Эту цифру с трибуны первого респуб­ликанского форума по профилактике бытового насилия «Счастливая семья – гарант будущего» озвучил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

Для оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия в области функционируют два кризисных центра. Но совершенно очевидно, что этого недостаточно. С учетом численности населения есть необходимость открыть дополнительные структуры в каждом городе и районном центре.

Мурат Кабденов напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Президент Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку ужесточению наказания за бытовое насилие и отметил, что в Уголовный кодекс будут внесены соответствующие изменения. Всем полицейским поручено усилить работу по профилактике и предотвращению насилия в семейно-бытовой сфере.

В начале форума состоялось театрализованное представление, повествую­щее о непростых семейных взаимоотношениях, основой для которого послужили различные жизненные ситуации. Вниманию участников встречи предложили также видеоролики о проделанной полицейскими работе по профилактике бытового насилия и о мерах, принимаемых по предупреждению правонарушений.

Так, в целях профилактики преступ­лений, совершаемых в нетрезвом состоянии, и пропаганды здорового образа жизни в регионе реализуется проект «Село без спиртного». Десять сел отказались от продажи алкоголя, в результате в этих населенных пунктах на нет сошли правонарушения.

В ходе форума участники и гости мероприятия обменялись мнениями по профилактике бытового насилия, поделились своим жизненным опытом и видением того, как решить одну из актуальных проблем, затрагивающую многие стороны жизни современного общества.

Аким Туркестанской области Дархан­ Сатыбалды, прокурор региона Мурат­ Тлеубердиев и другие участники форума отметили необходимость не замалчивать вопрос, а выносить на широкое обсуждение с привлечением общественности.

#МВД #бытовое насилие #профилактика #кризис­ные центры

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