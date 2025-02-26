Без электроэнергии остались почти тридцать сел

Энергетика
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В одном из районов Карагандинской области объявлен режим ЧС местного масштаба

коллаж Павла Цедилина

Режим ЧС местного масштаба ввели на территории Шетского района Карагандинской области. Такой новостью в минувшую пятницу, 21 февраля, местные власти ошеломили жителей индустриального региона.

Народ запереживал: неужели еще до наступления календарной весны начались паводки или природная стихия проявила себя как-то еще? Оказалось, дело в ином: в 27 селах Шетского района одновременно отключили подачу электроэнергии. Местный аким Мухит Мухтаров поспешил обвинить во всем энергопередающую компанию «Шет-Энерго», о чем оповестил население на своей странице в Instagram.

«На протяжении многих лет компания не вкладывалась в модернизацию электросетей, что привело к систематическим перебоям с электроснабжением, – написал глава района в соцсети. – Люди страдают от частых отключений: остаются не только без света, но и без тепла. Мы регулярно получаем множество жалоб на работу этой компании от жителей района. В этой связи акимат вынужден объявить режим ЧС местного масштаба для восстановления подачи электроэнергии».

Почему обесточили целый район, аким не сообщил. Ограничился только расплывчатой формулировкой: «в связи с невыполнением требований Жезказганской распределительной электросетевой компании» по передаче электроэнергии. Какие это требования? И как так вышло, что в споре между монополистами крайними оказались потребители? Корреспондент «Казахстанской правды» решила в этом разобраться. И связалась с директором компании «Шет-Энерго», понимая, что вряд ли он намеренно отключил рубильник.

Ведь это большой риск – навлечь на себя возмущение пот­ребителей и лишиться платы за киловатты. Оказалось, что 27 населенных пунктов обесточила Жезказганская РЭК, к которой с 1 января 2025 года перешли функции по энергоснабжению Шетского района. А проблема в том, что она не успела заключить с ТОО «Шет-Энерго» необходимые договоры.

– Я несколько раз ездил в Жезказганскую РЭК, разговаривал с руководством, оставлял проект договора на передачу электроэнергии, но его так и не подписали, – рассказывает директор ТОО «Шет-Энерго» Курмангазы Амиров. – А потом, 21 января, Жезказганская РЭК прислала нам договор на технические потери. Я руководству РЭК ответил: давайте сначала основной документ подпишем, а потом уже будем с потерями разбираться. В итоге 12 февраля нам пришло письмо с уведомлением: 18 и 19 числа будет ограничена подача электроэнергии, а 20-го Шетский район полностью отключат.

Так и произошло. Оставшись без света, возмущенные сельчане поехали на встречу с акимом района. Люди требовали дать свет и недоумевали, почему они страдают, когда монополисты должны разбираться между собой.

– Вы – предприятия. Наказывайте друг друга, штрафуйте, бегайте по судам! Это не наше дело, – озвучивает мнение районных потребителей электроэнергии сельский житель Жексен Абдрахманов. – Мы платим за свет. А если есть какие-то потери на ваших электросетях – это не наши проблемы. Население не должно из-за этого страдать!

Объявив ЧС местного масштаба, аким района пообещал восстановить электроснабжение сел. Ясное дело, что чиновники лично на подстанции не ездили и рубильники не врубали. Всем занимались ремонтные бригады компании «Шет-Энерго». Приехав на объекты местной энергетики, они были неприятно поражены представшим перед ними зрелищем. На многих электросетях были разбиты изоляторы, из трансформаторов слито масло, а кое-где срезаны и высоковольт­ные провода. Злоумышленников по горячим следам найти не удалось. Но владелец сетей все-таки написал заявление в полицию.

– Считаю, происходит рейдерство. У меня хотят отобрать имущество, – высказывает свою точку зрения предприниматель Курмангазы Амиров. – Потому что натиск на мое предприятие со стороны местных властей идет уже на протяжении пяти лет. Все это время мои сети и подстанции подвергаются нападениям вандалов. А потом начинаются жалобы и обвинения в том, что я якобы допускаю аварийные ситуации и отключения электроэнергии.

Вместе с тем услугодатель не отрицает, что его ЛЭП и оборудование на подстанциях сильно изношены. Они находятся в эксплуатации уже более 60 лет. Давно пора проводить модернизацию, но денег на это нет. Ведь действующий тариф покрывает только текущие расходы.

– Если заложить в тариф инвестиции на обновление нашего оборудования и сетей, то население его не потянет, – констатирует директор ТОО «Шет-Энерго».

Отметим, что электроснабжение обесточенных сел уже восстановлено. После того как ремонт­ные работы завершились, районный аким объявил о намерении провести полную ревизию сетей ТОО «Шет-Энерго». Вместе с тем, по его словам, рассматривается вариант реквизиции имущества компании-услугодателя в пользу государства в связи с частыми авариями.

Жители Шетского района не против такого исхода. Однако по большому счету потребителям все равно, кто будет хозяином электросетей. Главное, чтобы в их домах не гас свет.

#ЧС #Карагандинская область #электроэнергия

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