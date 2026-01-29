Без отрыва от производства

Хорошая новость
175
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске крупнейший областной специализированный медицинский центр прошел модернизацию, продолжая принимать пациентов.

фото автора

Больничный комплекс был введен в эксплуатацию в 1982 году и за сорок с лишним лет ни разу не видел капитального ремонта. Более полугода назад строители впервые взялись за масштабные работы, которые охватили все основные отделения. Сначала обновление прошел приемный покой, куда ежедневно обращаются примерно 200 человек. Его частично перестроили и главное – подготовили проект расширения и соединения с диагностическим отделением. Следом реконструкцию прошли терапевтическое отделение, а также части хирургического блока.

«На период проведения работ пациентов этих этажей временно размещали в других отделениях, – рассказали в медцентре. – Сейчас блоки постепенно возвращаются на свои профильные этажи, а больница входит в привычный рабочий режим».

В декабре в медучреждение прибыл современный компьютерный томограф Philips на смену устаревшему аппарату. И это только первая «ласточка». Проектом предусмотрено комплексное техническое переоснащение центра, включая установку современного оборудования для эндоскопии, лапароскопии, дуоденоскопии (эндоскопии желудочно-кишечного тракта).

Всего в составе специализированного медучреждения 24 отделения, в том числе 11 параклинических, 6 хирургических, терапевтические, урологии, нейрохирургии, токсикологии. В Усть-Каменогорске комплекс называют своего рода государством в государстве, где врачебную помощь получают металлурги, энергетики, педагоги, студенты, школьники, пенсионеры.

#Усть-Каменогорск #модернизация #Медицинский центр

