Без пересадок: куда можно полететь прямым авиарейсом из Казахстана

У нашей страны есть прямое авиасообщение с 32 странами мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Казахстан расширяет географию международных авиарейсов, что позволит повысить мобильность граждан и улучшить торгово-экономическое сотрудничество с иностранными государствами.
«На сегодня Казахстан имеет прямое авиасообщение с 32 странами мира – Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция», – пишут в пресс-релизе.
Количество международных направлений из Казахстана составляет свыше 132 авиамаршрута, в неделю выполняется 778 рейсов как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями.
Минтранспорта на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств, что позволит еще больше увеличить количество доступных направлений.
«В текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в гг. Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск, Эль-Алаймен, также Актобе–Шарм-эль-Шейх, в том числе на рынок Казахстана вошел один из крупнейших лоукостеров Юго- Восточной Азии – малайзийская авиакомпания «Air Asia Х», были возобновлены регулярные рейсы из Астаны в гг. Душанбе, Прага, Сеул, Актау – Минеральные воды, также китайская авиакомпания China Southern Airlines увеличила количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Урумчи», – говорится в сообщении.