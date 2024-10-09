Без пересадок: куда можно полететь прямым авиарейсом из Казахстана

У нашей страны есть прямое авиасообщение с 32 странами мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Казахстан расширяет географию международных авиарейсов, что позволит повысить мобильность граждан и улучшить торгово-экономическое сотрудничество с иностранными государствами.

«На сегодня Казахстан имеет прямое авиасообщение с 32 странами мира – Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция», – пишут в пресс-релизе.

Количество международных направлений из Казахстана составляет свыше 132 авиамаршрута, в неделю выполняется 778 рейсов как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями.

Минтранспорта на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств, что позволит еще больше увеличить количество доступных направлений.