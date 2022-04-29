Без скидок на погодные условия

Для энергетиков каждая зима – это серьезная проверка на качество подготовки объектов к работе в экстремальных условиях, а для персонала – ответственный экзамен на профессионализм. О том, как энергетики справились с вызовами осенне-зимнего периода, рассказывает заместитель председателя правления АО «KEGOC» Бакытхан Жазыкбаев.

– Бакытхан Медегалиевич, в СМИ уже была информация о происшествии 25 января этого года, когда три страны остались без света. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом событии нашим читателям?

– Да, прошедший период максимума нагрузок не обошелся, к сожалению, без происшествий. 25 января 2022 года ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан и Кыргызстан), произошел наброс мощности на линии электропередачи транзитов 500 киловатт Север – Восток – Юг Казахстана, что привело к аварии. Свет погас у значительной части жителей юга страны. Объем ограничений составил порядка 1 500 мегаватт. Это стало очень серьезным испытанием для персонала нашей компании, но мы в течение четырех часов полностью ликвидировали аварию и восстановили электроснабжение всех потребителей Казахстана. В первые часы после аварии прошли информационные сообщения о том, что причина произошедшего – в казахстанских сетях. Но сейчас уже обнародованы итоги работы специальной комиссии Координационного дис­петчерского цент­ра «Энергия», в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно акту расследования, причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана: в этот день в 11.59 по времени Нур-Султана произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 киловатт, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 киловатт «Ташкент». Последующая излишняя работа дифференциальных защит первой и второй систем шин 500 киловатт вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2 100 мегаватт на транзиты 500 киловатт Север – Восток – Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана (в семь раз выше допустимого!).

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» и электростанций на юге Казахстана сработала правильно, с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить отключение электроэнергии в южном регионе страны.

Электроснабжение сохранилось примерно у 60% населения юга Казахстана. При этом энергосис­темы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены. Конечно, авария, затрагивающая потребителей, это исключительный случай.

Намного чаще в энергосистеме происходят нарушения работы оборудования электростанций и сетей, о которых потребитель и не догадывается, все это – благодаря профессиональной работе системного оператора, хотя трудностей бывает не меньше, чем при ликвидации аварий.

Например, в начале нынешнего года всего за четыре дня – с 16 по 20 января были выведены в аварийный ремонт корпус энергоблока № 4 на электростанции ЕЭК, оба энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 с ее полным остановом, а также энергоблоки № 2 и № 5 Экибастузской ГРЭС-1. В совокупности это свыше 2 000 мегаватт, что больше потребления всей Алматинской области в зимний период.

В этой ситуации возникла реальная угроза перегрузки системообразующей сети ЕЭС Казахстана и межгосударственных линий электропередачи и, как следствие, возникновения системной аварии с массовыми отключениями потребителей.

В этой сложной ситуации для исключения аварии вынужденно были введены точечные ограничения электропотребления ряда крупных промышленных потребителей в соответствии с перечнем, согласованным с местными исполнительными органами, тем самым обеспечено стабильное энергоснабжение населенных пунктов.

Это наглядно свидетельствует о надежности наших сетей. Однако даже самое современное и надеж­ное оборудование нуждается в грамотном и своевременном обслуживании, в подготовке к работе в экстремальных условиях, в том числе связанных с погодой.

– Можете подробнее рассказать о процессе обслуживания сетей?

– К осенне-зимнему периоду мы начали готовиться с апреля 2021 года. Ремонтная кампания стартовала с работ на воздушных линиях электропередачи и электрических подстанциях. С апреля по октябрь был произведен ремонт 93 линий электропередачи и 43 единиц оборудования подстанций, а также были отремонтированы здания, сооружения и автомобильный транспорт.

На случай аварийных ситуаций в филиалах был пополнен необходимый запас запчастей и горюче-смазочных материалов. Линейные бригады были обеспечены специализированной техникой, всеми необходимыми приспособ­лениями и спецодеждой.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работы были завершены в соответствии с утвержденным графиком. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК 27 сентября 2021 года выдал АО «KEGOC» паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов.

Хотел бы обратить внимание на то, что мы уже начали подготовку сетей к работе в следующий осенне-зимний период. С апреля по октябрь мы намерены отремонтировать 94 линии электропередачи и 37 единиц оборудования подстанций.

Перед нашим коллективом стоит задача обеспечить надежность функционирования Национальной электрической сети Казах­стана и успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Уверен, мы с ней успешно справимся.

– Какие еще шаги предпринимаются компанией для повышения надежности сетей?

– Подготовку сетей к работе в осенне-зимних условиях я привел в качестве примера, это лишь часть большой работы над повышением надежности наших объектов. Сейчас мы осуществляем проекты по реконструкции воздушных линий АО «KEGOC».

Проводится реконструкция линий электропередачи, достигших нормативного срока службы, а также тех, срок службы которых достигнет нормативного в ближайшие годы. В настоящее время реконструируются сети 220–500 кВ филиалов «Актюбинские МЭС», «Западные МЭС» и «Сарбайские МЭС» общей протяженностью свыше 2 000 километ­ров. Строительно-монтажные работы ведутся на 18 из 24 объектов филиалов «Актюбинские МЭС» и «Западные МЭС». Уже реконструировано 1 370 из 2 029 километров воздушных линий. Стоит особо отметить, что аварий из-за так называемого человеческого фактора за прошедшую зиму не было. Напротив, слаженная работа всех структурных подразделений и работников всех уровней позволила в кратчайшие сроки завершить аварийно-восстановительные работы в январе. За это я отдельно хотел бы поблагодарить своих коллег.

– Что делается для того, чтобы в будущем не допустить повторения подобных происшествий?

– Любая нештатная ситуация всегда становится предметом тщательного расследования, цель которого – выработка на перспективу основных организационных и технических мероприятий. И об этом я уже рассказал.

Для бесперебойного энергоснабжения АО «KEGOC» проводит дополнительные мероприятия по повышению надежности во всех регионах своего присутствия. Мы реализуем проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов». Его завершение по меньшей мере вдвое повысит пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

Запланировано строительство второго транзита 220 кВ Уральск – Правобережная – Индер – Карабатан – Тенгиз общей протяженностью 779,7 километра. Также будет реконструирована подстанция 220 киловатт «Уральская» и «Правобережная», расширены подстанции 220 киловатт «Кульсары», «Тенгиз», «Индер», «Бейнеу», построен распределительный пункт «Карабатан».

В рамках масштабного проекта предполагается и ряд других мероприятий. Они повысят пропускную способность сети за счет резервирования при аварийных отключениях значительного объема генерирующих мощностей на местных электростанциях.

В соответствии с графиком ведется реконструкция открытых и закрытых распределительных устройств с заменой высоковольтного оборудования на подстанциях «Аврора», «Буран», «Актюбинская», «Уральская», «Ульке», «Правобережная», «Алматы», ЮКГРЭС, «Водозабор», «Жилпоселок», «Атырау», «Бейнеу», «Кульсары», «Тенгиз», «Индер», «Восточная», «Экибастузская», «Агадыр», «Балхашская», «Жезказган», «Жамбыл», «Каратау», «Кентау», «Кызылорда».

Такой большой объем работ направлен на повышение надеж­ности функционирования Нацио­нальной электрической сети Казахстана и недопущение технологических аварий. Мы приложим максимум усилий для обеспечения бесперебойного электроснабжения наших потребителей.

Пользуясь случаем, хочу пожелать своим коллегам безаварийной работы, неукоснительного соблюдения правил техники безо­пасности при работе на сетях и успешного завершения ремонт­ной кампании по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов.