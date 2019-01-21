​Без волокиты

Регион первым в республике в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» перешел на электронный формат оказания этих государственных услуг. Он исключает бюрократические процедуры и коррупционные риски, в разы сокращает время, упрощая процедуру выдачи земельных участков под бизнес. Онлайн-торги проходят в виде аукционов и конкурсов.

– На портале zem.kz размещены схемы свободных земельных участков для сельскохозяйственного и коммерческого назначения, список очередности на их получение для индивидуального жилищного строительства, сведения о наделах, предоставленных через торги, а также информация о недобросовестных землепользователях, – рассказала руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия Муханбетжанова. – Процедура участия в онлайн-аукционах очень проста, видеоинструкция размещена на сайте. Чтобы участвовать в электронных торгах, достаточно иметь электронную цифровую подпись.

Как отметил один из первых участников электронного аукциона, глава крестьянского хозяйства «Тұлпар» Канат Мусагалиев, для получения права землепользования для строительства магазина в Казталовском районе ЗКО он вместе с еще тремя предпринимателями принял участие в онлайн-торгах не выходя из дома. Подготовка не отняла много сил и времени, все процедурные вопросы ему разъяснили в районном отделе земельных отношений, большую помощь оказал и видеоролик. Бизнесмен заранее отправил все необходимые документы, внес гарантийный взнос и, предложив лучшую сумму за участок в процессе онлайн-торгов, стал победителем.

Главе крестьянского хозяйства есть с чем сравнивать. Он уже участвовал в подобных торгах, но в обычном формате: и сложнее, и волокиты больше.

По закону, прежде чем выставить участок на конкурс, местный исполнительный орган должен провести землеустрои­тельные работы, после чего надел с конкретной оценочной стоимостью выставляется на конкурс. Документы от претендентов принимаются в электронном виде.

Стоит отметить, что на сайте zem.kz существует также «черный список» физических и юридических лиц, нарушивших земельное законодательство. Они на срок до 2 лет исключаются из процедуры участия в конкурсах и аукционах на право получения земли.

Положительный эффект внед­рения практики электронных торгов отмечают и в НПП «Атамекен». По словам директора палаты предпринимателей ЗКО Ербола Иденова, доступность процедуры выделения земельных участков – один из актуальных вопросов для субъектов бизнеса. Электронные торги упрощают процедуру получения земли и минимизируют коррупционные риски.

Опытом проведения онлайн-торгов в Западно-Казахстанской области уже заинтересовались в других регионах Казахстана.

В управлении земельных отношений ЗКО рассказали также о планах по разработке геопортала, на котором можно будет отслеживать состояние земель региона.

В прошлом году Западно-Казахстанскую область посетило руководство АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Был поднят вопрос создания на территории региона специального геопортала для проведения космического мониторинга, где будет доступна спутниковая съемка сельскохозяйственного производства для эффективного управления земельными ресурсами, мониторинга деятельности недропользователей, а также информация по незарегистрированным постройкам.

Космические снимки будут обновляться еженедельно. С их помощью уполномоченные органы смогут определять площадь вспаханных угодий, виды проведенных сельскохозяйственных работ, уровень зарастания земель сорняком и даже то, какие культуры посеяны.