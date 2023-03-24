Бежавшему от мобилизации в Казахстан сотруднику ФСО РФ вынесли приговор

Михаилу Жилину назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания.

Фото пресс-службы Второго восточного окружного военного суда

Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину, сбежавшему в Казахстан от мобилизации, сообщает Kazpravda.kz.

"Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы", - говорится в сообщении Второго восточного окружного военного суда.

Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 (дезертирство) и ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы) УК РФ, и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания.

Напомним, в декабре 2022 года в Астане арестовали экс-сотрудника Федеральной службы охраны России Михаила Жилина. В ночь на 6 декабря Жилин пытался улететь из Астаны в Армению, но его задержали в аэропорту.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток", – проинформировали в пресс-службе столичного суда.

По информации ряда СМИ, мужчина пытался получить в Казахстане статус беженца или хотя бы добиться права на выезд в третью страну. Он покинул Россию 26 сентября, через 5 дней после объявления мобилизации.

29 декабря Казахстан экстрадировал Жилина в Россию.