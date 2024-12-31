Безопасность детей как наивысший приоритет

Касым-Жомарт Токаев с первых дней на посту Главы государства поставил задачу уделять пристальное внимание вопросам ­охраны прав детей и обеспечению их безопаснос­ти. По словам председателя ­Комитета по охране прав детей Минис­терства просвещения РК Насымжан Оспановой, в нынешнем году приняты три важных закона, направленных на обеспечение прав детей, что стало значительным шагом в защите интересов подрастающего поколения.

– В феврале в Закон «О правах ребенка» были внесены изменения касательно введения нового института наставничества над детьми-сиротами. Более 330 человек уже стали наставниками в 17 городах республики. Наставничество является важным инструментом в обеспечении благополучия подрастаю­щего поколения. Оно направлено на адаптацию ребенка в социуме и подготовку к самостоятельной взрослой жизни, – говорит Насымжан Оспанова.

В рамках принятого в июне закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении детей. Законодательно закреплены функции контакт-центра «111», статус и полномочия регионального уполномоченного по правам ребенка. Введена административная ответственность за буллинг, а также запрет на высадку несовершеннолетнего пассажира из автобуса.

– Для оперативного реагирования на случаи нарушения прав детей внед­рены внеплановые проверки без предупреждения субъектов контроля. Расширены контрольные функции Комитета в части увеличения перечня объектов, подлежащих контролю, а также полномочия по привлечению к административной ответственности. С начала года мы провели проверки в 242 организациях образования, – отмечает глава ведомства.

Учитывая международный опыт, в прошлом году Правительством принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Это целый пакет до­кументов с комплексом мероприятий, в том числе по обеспечению безопасной среды для маленьких казахстанцев. И речь не только о технических, но и о превентивных мерах. К примеру, запущены антибуллинговые программы: KiVa и отечественная инициатива ДосболLiKe.

– Принципы упомянутых программ заключаются в том, что ни один случай буллинга не остается без реагирования. Ученик не должен быть один на один с насилием: он имеет право на поддерж­ку педагогов, одноклассников и родителей, – говорит наш спикер. – Лучший способ борьбы – это профилактика и развитие культуры нулевой терпимости к травле. Успешные результаты пилотирования этих программ позволят расширить их внедрение.

В этом году во всех 20 регионах открыты Центры психологической поддерж­ки, ими оказана помощь уже около 240 тыс. казахстанцев. В организациях образования начали проводить уроки личной безопасности. По поручению Главы государства разработана программа помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также детям, в присутствии которых совершены правонарушения против личности. Это медицинская, психологическая, педагогическая, социальная, правовая помощь.

Продолжается активная работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Более 30 тыс. детей получили необходимую помощь, которая включала доступ к образованию, психологическую, правовую и социальную поддержку, а также реабилитационные мероприятия.

Многое сделано в сфере поддерж­ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, закон ­предусматривает внедрение новой формы семейного устройства – приемной профессиональной семьи.

– Мы продолжаем работать над соз­данием безопасной и эргономичной обучающей среды для наших детей, – разъясняет Насымжан Оспанова. – Что такое приемная профессиональная семья? Это временная форма устройства детей, предназначенная для создания безопасной домашней обстановки. Максимальный срок пребывания ребенка в такой семье – шесть месяцев. Они могут одновременно принять до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу. В приемные профессиональные семьи будут направляться только сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные, беспризорные и пострадавшие от жестокого обращения.

Все кандидаты в приемные профес­сиональные семьи должны пройти обязательную психологическую подготовку в специализированных организациях и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи. Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки. Приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Сегодня в стране проживают 21 387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 17 660 воспитываются в семьях. В этом году более 3 тыс. обрели семью.

Также впервые в Казахстане законодательно будет закреплен норматив штатной численности органов опеки и попечительства из расчета не менее одного специалиста на 5 тыс. детского населения. Это решение позволит усилить систему защиты прав детей, улучшит доступ к помощи и повысит эффективность работы. Данная норма является уникальным казахстанским опытом, который не имеет аналогов во многих странах. Теперь каждый специалист органов опеки сможет тес­нее работать с детьми и их семьями, обеспечивая необходимую поддержку.

– Совместно с уполномоченным по правам ребенка и депутатами увеличена численность специалистов органов опеки с 303 до 692. В новом законопроекте предусмотрено предоставление социальной помощи детям из уязвимых семей и в частных школах, что обеспечит равные возможности для всех учащихся. В этом году поддержка была оказана более 510 тысячам детей на сумму свыше 22,5 миллиарда тенге. Предложено более 40 норм для защиты прав детей, включая сирот. Реализуется проект «Медиативные школы Казахстана», создающий безопасную среду через школьную медиацию, – резюмировала глава комитета.