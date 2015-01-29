Безотходность производства – во главу угла

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
фото из архива
Грант дает право на проведение семинара «Утилизация и переработка горнорудных отходов, сточных вод, отходов нефтяной и газовой промышленности, угольных электростанций, производства цемента и пищевых отходов» совместно с университетом Вулверхемтон (Великобритания). Семинар в КазНТУ продлится четыре дня. Приветствуя его участников, ректор вуза академик Жексенбек Адилов напомнил, что Стратегия «Казахстан-2050» ставит четкие ориентиры на построение «зеленой» экономики, повышение уровня жизни населения, бережное и рациональное использование природных ресурсов.
– Более 120 тысяч наших выпускников занимают ведущие позиции в разных отраслях промышленности, они в первых рядах тех, кто создает Общество Всеобщего Труда. Поэтому не случайно семинар проходит в нашем вузе, – отметил Ж. Адилов.
Как показывает практика, традиционная система, основанная на нерачительном использовании природного капитала, не способна противостоять циклическим изменениям экономики. Поэтому необходим совершенно новый подход, разумно сочетаю­щий инструменты традиционной экономики и новой, построенной на альтернативных путях развития без вреда для окружающей среды. Все эти вопросы молодые ученые двух стран обсудят на семинаре.
Программа «Ньютон – Аль-Фараби» была запущена в 2014 году правительствами Великобритании и Казахстана. Ректор КазНТУ выразил уверенность, что форум поможет расширению исследовательских связей между двумя университетами, послужит импульсом для молодых ученых работать совместно над такими насущными проблемами, как развитие высокотехнологичных производств по переработке углеводородного и минерального сырья, разработка экологически чистых видов материалов и других актуальных вопросов «зеленой» экономики.

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