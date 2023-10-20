Когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизе

Культура и общество
123

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: bangkokbook.ru

Дату действия документа назвали в Министерстве иностранных дел РК в письме, предоставленном в ИС "Параграф".

Соглашение подписано в Сиане 17 мая 2023 года.

Документ предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Если граждане государства одной из сторон намерены въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны, однако цели или сроки поездки не соответствуют тому, что предусмотрено выше, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства другой стороны.

Действительными проездными документами РК являются:

паспорт гражданина Республики Казахстан;

свидетельство на возвращение в Республику Казахстан.

Действительными проездными документами КНР являются:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ КНР.

Также в соглашении говорится, что граждане государства могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой стороны и должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита.

 

#казахстан #Китай #туризм #бизнес #виза #безвиз

Популярное

Все
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Апрель нечаянно нагрянул
«Плохиш» казахского кино
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Не Барби. И это просто замечательно
В двух победах от Евро-2024
Подружить людей и роботов
Кто встряхнет «Барыс»?
Казахский как по нотам
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Школа выживания
Уроки истории
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В поисках корней
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
«Зеленая повестка» для профсоюзов
Напоминание о прошлом, которое нельзя забыть
День отважных парней
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Скачет как косуля, летает как птица
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
Незрячий Бородач и Звездочка
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики
Британский посол открыла мурал в Щучинске
За передачу абонентских номеров третьим лицам будет введена…
Замминистра МВД рассказал об операции в Украине по задержан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]