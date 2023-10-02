Безвозмездные гранты как шанс на лучшую жизнь

В Карагандинской области зарегистрировано более 25 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Это хороший показатель для индустриального региона, в котором действует много крупных предприятий. Но недальновидно делать ставку только на большой бизнес, нужно развивать и сектор МСБ. Ведь в периоды финансовой нестабильности именно он проявляет наибольшую гибкость и устойчивость.

Понимая это, в Карагандинском регионе планомерно претворяют в жизнь Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Ставку делают на малый бизнес. Ведь он способен помочь государству в борьбе с безработицей. Начинающим предпринимателям предоставляют государственные гранты на реализацию стартапов и бизнес-идей. Размер данной поддержки невелик – 400 МРП, то есть 1,38 млн тенге, но этого вполне достаточно для того, чтобы начать свое маленькое дело, которое в будущем может стать семейным бизнесом.

Такой грант получила предприимчивая жительница Караганды Айнэль Ахмедиева. Она многодетная мать, но находит время и для любимого дела. Сначала женщина отучилась на курсах по проекту «Бастау Бизнес», а потом открыла небольшую мастерскую по покраске автомобилей и мебели.

– На полученные деньги я купила аппарат для покраски машин, – рассказывает Айнэль Ахмедиева. – О том, что молодым предпринимателям выдают гранты, узнала от своих знакомых из другого города. Заинтересовалась, стала искать подобные программы у нас и нашла. Подала заявку и получила 1 миллион 380 тысяч тенге. Конечно, хотелось бы больше. Тогда бы смогла купить полный комплект оборудования для покраски автомобилей. Но и этим довольна. Грант – хороший старт для тех, кто только открывает свое дело.

Карагандинка Сабина Марамова тоже стала обладательницей госгранта. Она многодетная мать. Начинающая бизнес-леди шьет мужскую одежду – спортивные костюмы, брюки, футболки, рубашки – и продает их. Пока вместе с помощницей работает на дому, но мечтает открыть ателье.

– Для того чтобы открыть бутик, мне нужно было его оборудовать, – рассказывает Сабина Марамова. – Благодаря гранту я приобрела манекены, стеллажи, вешалки и ноутбук. Не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду расширять свое дело.

Айнэль Ахмедиева и Сабина Марамова получили господдерж­ку в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, попав в первый и второй потоки. Сейчас проходит третий.

Заявки от желающих получить гранты уже собраны. Теперь начинается конкурсный отбор. Его проводят специальные комиссии, в которые входят госслужащие, представитель региональной палаты предпринимателей, депутаты и общественные активисты. Они рассматривают бизнес-планы претендентов и решают, кто больше других достоин поддержки.

Ведь грантов на всех не хватит. В рамках третьего потока для Карагандинской области их предусмотрено 55. Всего же за два предыдущих потока гос­поддержку получили около 150 предпринимателей.

– Прием заявок на выделение грантов в рамках третьего потока проходил с 11 по 22 сентяб­ря, – сообщил представитель Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Фараби Мухтаров. – От жителей нашего региона поступило 340 заявок. Среди них 186 – по Караганде, 10 – по Сарани, 12 – по Приозерску и 13 – по Шахтинску. Если говорить о районах, то из Шетского поступило 39 заявок, Каркаралинского – 34, Нуринского – 26, Осакаровского – 11 и Абайского – 9. Почему нет других регионов? Потому что там все гранты были розданы в первые два потока.

Фараби Мухтаров отмечает, что гранты на развитие бизнеса может получить не каждый. К кандидатам предъявляют несколько требований. Во-первых, они должны иметь сертификат об обучении «азам» предпринимательства «Бастау Бизнес». Во-вторых, претендентам на гос­поддержку нужно иметь официальный статус безработного или ИП, зарегистрированного не позднее трех лет назад.

Третье условие – принадлежность к социально уязвимым категориям граждан. Всего их семь: люди с инвалидностью, кандасы, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных и многодетных семей, получатели пособия по потере кормильца, а также граждане, воспитывающие ребенка-инвалида.

Отметим, что гранты являются безвозмездными, то есть возвращать государству их не нужно. Но при этом предприниматели должны раз в квартал в течение года сдавать отчеты о целевом использовании бюджетных денег. Важно, чтобы эти деньги пошли по назначению и помогли предприимчивым, но малообеспеченным казахстанцам встать на ноги.