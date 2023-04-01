Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
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Казахстанская шахматистка стала победителем в шестом туре этапа женского Гран-при, который проходит в Нью-Дели, передает Кazpravda.kz со ссылкой на FIDE.
Двукратная чемпионка мира из Казахстана Бибисара Асаубаева победила известную российскую шахматистку Полину Шувалову в шестом туре этапа женского Гран-при в Индии.
Это четвертая ее победа в данном соревновании.
Набрав в свой актив четыре балла, Бибисара догнала лидера турнирной таблицы – китаянку Чжу Цзиньэр, которая пока идет без поражений.
Сегодня, 1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с индийской шахматисткой, чемпионкой Азии Хампи Конеру.