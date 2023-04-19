Библиотеки опередили по посещаемости кинотеатры и парки в Казахстане

Наиболее популярные у казахстанцев культурно-досуговые объекты назвали в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Kazpravda.kz .

На 1 января 2023 года в Казахстане действовало 3 917 общедоступных библиотек, 3 102 культурно-досуговых организации, 271 музей, 208 парков развлечений и отдыха, 105 кинотеатров, 73 театра, 44 концертные организации, 13 зоопарков и 3 цирка.

В 2022 году наиболее посещаемыми были библиотеки (51239,3 тысячи посещений), кинотеатры (17047,5 тысячи), парки развлечений и отдыха (14273,7 тысячи), музеи (6097,3 тысячи).

При этом больше всего мероприятий провели культурно-досуговые организации (196,7 тысячи), театры (15,4 тысячи), парки развлечений и отдыха (6,7 тысячи) и концертные организации (5,9 тысячи).

В региональном разрезе в 2022 году наиболее посещаемыми стали библиотеки города Алматы (5830,1 тысячи посещений), Туркестанской (3914,3 тысячи), Акмолинской (3518,2 тысячи) и Абайской (3457,3 тысячи) областей. Наибольшая посещаемость киносеансов приходится на города республиканского значения: Алматы – 6233,1 тысячи, Астана – 3 552 тысячи посещений, Шымкент – 1264,7 тысячи. Больше всего музеи посещают в Туркестанской области (1492,5 тысячи) и Астане (643,1 тысячи).

В прошлом году рост посещаемости и мероприятий наблюдался во всех учреждениях культуры в связи с полным снятием ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Наибольший рост посещаемости по сравнению с 2021 годом наблюдается в цирках – более чем в 6 раз, в 2,3 раза увеличилась посещаемость театров и концертных организаций, в 2 раза – киносеансов, число посетителей досуговых объектов парков развлечений и отдыха выросло на 34,1%, зоопарков – на 28,1% и музеев – на 19,1%.

В ушедшем году в 4,4 раза увеличилось количество мероприятий, проводимых парками отдыха и развлечений, в 2,2 раза увеличилось количество представлений цирков, также стало больше мероприятий у концертных (в 1,7 раза), культурно-досуговых (в 1,6 раза) организаций и театров (на 42,3%).