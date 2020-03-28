#Birgemiz: Волонтеры раздают маски в автобусах в Нур-Султане

Общество
Фото из открытых источников
Штаб волонтеров столицы и молодежный ресурсный центр "Астана жастары" совместно с фронт-офисом волонтеров "Birgemiz" продолжили акцию по раздаче медицинских масок жителям столицы, сообщает "Казинформ".

"Сегодня совместно с фронт-офисом волонтеров "Birgemiz" мы проводим акцию по раздаче медицинских масок. Сейчас проводится расфасовка масок. Вчера мы раздали 30 тысяч, а сегодня планируем раздать около 3000 масок. В целом, будем раздавать в общественном транспорте, на остановках. Каждому человеку даем по пять масок. Со вчерашнего дня около 40 волонтеров помогли при расфасовке товара, в раздаче задействовано около 100 волонтеров", - рассказала волонтер молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Арайлым Сапарали.

Основная цель проводимой акции – не допустить распространения коронавирусной инфекции и обеспечить жителей столицы средством защиты. Первую партию масок волонтеры раздали в столичных автобусах на остановке "Микрорайон Самал". Жители города выразили благодарность за оказанную помощь.

"Долго искала маски, но так и не нашла. Сегодня предоставили бесплатно. Хочу сказать спасибо волонтерам, акимату, организаторам акции. Пусть в стране никто не болеет. Всеобщими усилиями мы победим вирус. Желаю мира и благополучия", - сказала жительница столицы Елеусин Курметкызы.

По словам волонтеров, теперь они планируют раздать медицинские маски беременным женщинам, пенсионерам. Ранее помогали многодетным семьям, пожилым людям, обеспечив их продуктами питания. Отметим, вчера столичный городской штаб волонтеров управления по вопросам молодежной политики в торгово-розничных сетях "Magnum" провели акцию по раздаче 30 тысяч медицинских масок в рамках движения #Birgemiz.

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