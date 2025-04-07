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Снижение курсов произошло на фоне обвала рынка США из-за введения Трампом торговых пошлин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Другая крупнейшая криптовалюта Ethereum потеряла в стоимости 9,62% и опустилась до $1617,6.

В ноябре курс биткоина вырос на фоне выборов президента США и впервые в истории превысил отметку $80 тыс. Стоимость криптовалюты начала падать с конца февраля на фоне сообщений о введении пошлин президентом США Дональдом Трампом для Мексики и Канады. В ночь на 28 февраля биткоин упал ниже $80 тыс.

Ранее агентство Reuters писало, что на Уолл-стрит ожидают «еще одну неделю потрясений» после введения президентом США пошлин в отношении более чем 200 стран и территорий. На фоне объявления о новых экономических мерах индекс S&P 500, в который включены крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. Компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.

Пошлины Трамп ввел 2 апреля. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому что считаются территорией Австралии.

Также Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов.