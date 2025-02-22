Битва интеллектуалов

Шахматы
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шахматный турнир Senat Open 2025 под эгидой Сената Парламента стартовал в Туркестане

фото предоставлено KazChess/КФШ

Яркие партии, сильные соперники и захватывающие стратегические поединки – все это стало частью развернувшихся в Туркестане шахматных баталий. В городе стартовал II Кубок Senat Open, который организует KazChess⁄КФШ при поддержке Сената Парламента РК. Для участия в Senat Open зарегистрировались 120 человек, для которых подготовили 60 шахматных досок. Не занятыми оказались только семь столов. Из более чем сотни участников по итогам игры 35 человек получат путевку в полуфинал.

За шахматными досками – государственные служащие, ветераны, депутаты маслихатов, члены общественных советов и представители СМИ. Спортивное мероприятие направлено на популяризацию шахмат среди государственных структур и общественности, а также на укрепление связей между регионами и местными представительными органами власти.

– Турнир справедливо считается одним из самых масш­табных событий в шахматной жизни нашей страны, а широкая география и качественный состав участников подтверж­дают его самый высокий статус, – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, принявший онлайн участие в торжественной церемонии открытия. – Организация турнира стала возможной благодаря совместным усилиям Казахстанской федерации шахмат и Сената Парламента страны. И конечно, личной вовлеченности и поддержке спикера палаты Маулена Ашимбаева.

Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев в шахматы играет с детства. И ни минуты не сомневаясь решил для себя, что примет участие в турнире.

– Наша область поддерживает именно этот вид спорта, он является одним из приоритетных, – на миг оторвавшись от фигур на шахматной доске говорит Ертай Кенжебекович. – Мы уделяем шахматам особое внимание, хотим, чтобы дети играли, развивали свое логическое мышление, ведь каждая партия – это упражнения для ума.

Кубок Senat Open проходит второй раз и охватит все регионы страны. На этот раз в Senat Open 2025 ожидается в общей сложности участие около 3 тыс. человек. Шахматы – интеллектуальный вид спорта, и нет ничего удивительного в том, что с каждым годом турнир становится все более популярным.

Борьба за титул разделена на три этапа. Отборочные турниры пройдут с 21 февраля по 18 мая во всех регио­нах страны. Полуфиналы состоятся с 15 июня по 9 августа в пяти регионах на севере, юге, западе, востоке и в центре Казахстана. Финал запланирован на 29 августа в Астане.

#Туркестан #шахматы #шахматный турнир #Senat Open 2025

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