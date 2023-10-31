Битвы интеллектуалов

С 12 сентября республиканский проект «Шахматный караван» начал свой путь по двадцати городам республики. Его цель – популяризация шахматного движения в стране. Караван завершит свой путь в Туркестане, где 10 ноября состоится гранд-финал, на котором 60 финалистов, ставших победителями в своих регионах, смогут побороться за звание лучшего, и главный приз – 5 млн тенге. Общий призовой фонд каравана составляет 16 млн тенге.

Как отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев, в шахматы систематически играют около 9 тыс. западноказахстанцев. Ежегодно для участников разных возрастов организуются районные и областные шахматные турниры. Их победители принимают участие в республиканских чемпионатах. Все больше детей проявляют интерес к этой интеллектуальной игре.

В секциях занимаются около 500 школьников, учебно-тренировочные занятия проводят 20 квалифицированных тренеров.

Глава региона сделал первый ход, дав старт блиц-турниру из 11 туров. Участие в нем приняли 20 человек, прошедших предварительный отбор.

Сильнейшими игроками, получившими путевки на гранд-финал в Туркестан, стали Торехан Молбай, Дмитрий Данилов и Мирас Рушанов. Они награж­дены денежными сертификатами на сумму 100, 50 и 30 тыс. тенге. По словам 15-летнего победителя полуфинала Торехана Молбая, впервые за шахматную доску он сел в четыре года, а первым учителем для него был отец. С тех пор занимается шахматами на постоянной основе.

Аиша Турсынова, Таир Жумабаев и Бексултан Губашев стали победителями в номинациях «Лучший результат среди девушек», «Лучший участник старше 50 лет» и «Лучший игрок до 16 лет». Они получили денежные сертификаты в размере 30 тыс. тенге.

Десять заранее зарегистрированных игроков-любителей смогли сыграть сеанс одно­временной игры с участником шахматной олимпиады – чемпионом Казахстана Романом Козловым.

Как считают в Казахстанской федерации шахмат, в стране есть большие достижения на профессиональной арене, но наряду с этим нужно и популяризировать шахматы. Именно регионы должны стать драйверами развития шахматного движения. Этому будет способствовать открытие в областях региональных представительств федерации. Председателем областного филиала КФШ стал аким Уральска Миржан Сатканов.