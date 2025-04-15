Бизнес на трубах

Сделано в Казахстане
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Пятикратно выросла со дня запуска производственная мощность столичного завода

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Территория завода ТОО «Amitech Astana», которому нынешним летом исполняет­ся 20 лет, встречает штабелями готовых труб из стеклопластика самого разного размера. Есть среди них и «малютки» диаметром всего 30 сантиметров, и «богатыри», достигающие трех метров в поперечнике.

Кстати, других таких стеклопластиковых труб, как рассказывает коммерческий директор завода Арман Аубакиров, не встретить ни в нашей республике, ни даже далеко за ее пределами. Дело в том, что завод, без преувеличения, можно назвать уникальным.

Как выясняется, именно на этом предприятии выпускают накопители живительной влаги для блочно-модульных установок (БМУ), которые в рамках Государственной программы по обеспечению населения питье­вой водой устанавливаются в отдаленных малых селах. В каждый из резервуаров БМУ входит по 100 кубометров.

Аналогичные по размерам емкости изготавливают здесь для канализационных систем. Преи­мущества стеклопластиковых труб позволяют применять их во многих отраслях народного хозяйства. В частности, в системах передачи и распределения воды (питьевой и технической); напорных и безнапорных водоводах и канализационных коллекторах; накопителях и трубопроводах ливневой канализации; ирригационных и мелиоративных трубопроводах; напорных трубопроводах ГЭС и насосных станций; приемных и охлаждающих линиях морской воды.

По словам Армана Аубакирова, компонентами стеклопластиковых труб являются песок, стекловолокно и полиэфирная смола. Но только первая из трех составляющих – казахстанского происхождения. Песок доставляют на завод с месторождения Карасор, что в Павлодарской области.

Казалось бы, в Казахстане много разного песка, но только этот по своему качеству подходит для применяемой здесь технологии. Соответствие карасорского сырья подтверждено международной аккредитацией, как и других ингредиентов – стекловолокна (закупается в Китае) и смолы (Турция).

История предприятия тесно связана со становлением главного города Казахстана. Как известно, в нулевые столица стремительно пошла в рост, и для ее инфраструктуры как воздух нужны были трубы. Водопроводные, канализационные, самые разные... Проблему их дефицита мог решить только запуск крупного современного трубного производства. Это стало возможным в 2005 году.

– В качестве соинвестора проекта наряду с казахстанским бизнесом выступил международный концерн из Саудовской Аравии Amiantit, специализирующийся на выпуске стеклопластиковых труб торговой марки Flowtite, – рассказал генеральный директор Amitech Astana Дмитрий Махеня. – Соз­данную в результате международной интеграции компанию и представляет трубный завод. Подобных в мире насчитывается 55, на территории же стран СНГ аналогичных производств стеклопластиковых труб не существует.

…В цехах завода, который по праву можно считать частью всемирно известного международного концерна, слышен гул работающих производственных линий. Уровень их автоматизации столь высок, что для контроля и управления технологическим процессом достаточно пяти операторов. Их основная задача – обеспечивать пополнение запаса расходного сырья (тех самых песка, стекловолокна, полиэфирной смолы), поступающего на технологичес­кую линию, следить за маркировкой труб. Таким образом, так называемый человеческий фактор в производственном конвейере сведен к минимуму.

В общей сложности на заводе трудятся 97 человек, из которых непосредственно на производстве – 60. По словам руководителя завода по вопросам производства Расулжана Рахматова, особенность этого предприятия еще и в используемой при выпуске стеклопластиковых труб технологии непрерывной навивки (намотки). Так, нити стекловолокна наматываются на оправку, на которую также одновременно подается полиэфирная смола и кварцевый песок. Отличие труб, получаемых из триады вышеупомянутых материалов, от аналогичной продукции, изготовленной, скажем, из хромированной стали, – в исключительной стойкости к коррозии и внешним воздействиям. Заводом-изготовителем выдается гарантия на эксплуатацию своего изделия в течение – ни много ни мало – 50 лет!

В настоящее время в лабораториях головной организации, которая базируется в Норвегии, ведется планомерная работа над продлением этого срока вдвое – до ста лет.

Трубы Flowtite различаются не только по диаметру, но и по классам жесткости, способнос­ти выдерживать давление. Чем больше класс жесткости, тем глубже уровень укладки трубы. В целом товарная линейка трубного завода насчитывает более трех тысяч наименований изделий. Поэтому можно быстро исполнить любой заказ, чему способствует высокая мобильность производства.

От получения заявки до выхода первого заказанного трубного изделия из заводского цеха проходит не более 10 часов. Выпущенная продукция не залеживается на складах. Производительность завода позволяет в течение суток выпускать до 600–700 погонных метров стеклопластиковых труб, если их диаметр не превышает одного метра.

Качество является, пожалуй, ключевым приоритетом Amitech Astana, и оно доведено до самого высокого уровня. На каждую трубу у предприятия-изготовителя имеется своя спецификация. Для контроля над соблюдением всех заявленных параметров на заводе действует лаборатория, оснащенная инновационным оборудованием.

Как рассказала директор по качеству Салтанат Абдрахманова, основная задача лаборатории – проверка выпускаемой продукции. Для этого испытывается образец из каждой партии сошедших с конвейера труб на механические свойства – жесткость, устойчивость к разрыву, а также геометрические размеры. По результатам испытаний составляются соответствующие протоколы, которые при покупке партии передаются покупателям.

Кроме того, практикуется входной контроль сырья, которое поступает на завод. Сверяются данные качества, полученные от поставщиков, с результатами собственного контроля. По итогам всех наз­ванных лабораторных испытаний по стандартам ГОСТа заполняется паспорт продукции, который получает покупатель.

Однако и это еще не все. По информации директора по качеству, испытания ведутся также по стандартам используемой на заводе норвежской технологии Flowite. К слову, лаборатория работает параллельно с производством труб в круглосуточном режиме. За каждой из смен закреплен инженер по качеству.

Остается добавить, что продукция завода поставляется во все регионы Казахстана, а также в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

#завод #трубы #Amitech Astana

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