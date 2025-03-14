Бизнес в каске

фото Ансара Кауленова

Бизнесмен считает, что нам нужно выпускать больше простых и нужных вещей. Теперь он обеспечивает ими крупные предприятия нефтегазовой, железнодорожной, строительной, энергети­ческой и коммуникационной отраслей. Кроме того, его компания NP-Consulting выпускает однокомпонент­ные крышки для 19-литровых бутылей под питьевую воду, которые отечественные предприниматели ранее закупали извне. А скоро он планирует выпускать крышки для стаканчиков кофе.

Бизнесмен считает, что нам нужно выпускать больше простых и нужных вещей. Теперь он обеспечивает ими крупные предприятия нефтегазовой, железнодорожной, строительной, энергетичес­кой и коммуникационной отрас­лей. Кроме того, его компания NP-Consulting выпускает однокомпонентные крышки для 19-литровых бутылей под питьевую воду, которые отечественные предприниматели ранее закупали извне. А скоро он планирует выпускать крышки для стаканчиков кофе.

Галым Прекешов – уроженец Кызылорды. После окончания школы-лицея № 136 им. Т. Жургенова, а затем мужского казахско-турецкого лицея он поступил в Алматы в Новый экономичес­кий университет им. Т. Рыскулова (Университет «Нархоз») учиться специаль­ности «менеджер-экономист». Получив диплом, несколько лет проработал на госслужбе, затем – в нефтяной компании, а в 2013 году открыл собственное дело.

– Идея заняться выпуском защитных касок из пластика у меня родилась на выставке в Казахстанском центре делового сотрудничества «Атакент» в Алматы, когда увидел товары из пластмассы, – вспоминает предприниматель. – Вообще, мне близка органическая химия, я изучал полимеры, их свойства, так как окончил школу с химико-биологическим уклоном. И увидел, что на касках можно сделать бизнес. Эта ниша на местном рынке оставалась незанятой.

Предприимчивый и амбициоз­ный, Галым Прекешов начал штудировать литературу, искал специалистов, знающих специфику производства пластиковых изделий. Для начала выяснил, что при СССР в Казахстане никто и никогда не выпускал пластиковых защитных шлемов. Подняв в архивах всю техническую документацию, он убедился, что последний ГОСТ в Казахской ССР утверждался в 1988 году. В соответствии с ним и начал работать.

Сейчас в основанном бизнесменом ТОО «NP-Consulting», расположенном в пригородном селе имени Ж. Махамбетова, в две смены работают 15 человек. Большинство из них – местная сельская молодежь. Помимо стабильной зарплаты работники пользуются такими социальными благами от работодателя, как развозка служебным транспортом, питание на производстве.

– Базу я построил на свои деньги, – уточняет бизнесмен. – Но для расширения производства использовал программы фонда развития предпринимательства «Даму». На средства поддержки проекта закупил оборудование в Китае, наладил четыре линии. Верно говорят, что аппетит приходит во время еды… Теперь в планах – приобретение промышленного робота: нужно автоматизировать процесс работы.

По словам Галыма Прекешова, его предприятие выпускает три модели касок. Сырье, учитывая объемы производства, завозится из России, Кореи, других стран. Мощность производства – в год около 35 тыс. касок с трехлетней гарантией.

Первым заказчиком этой продукции стала местная компания «Ай-Дан Мунай», которая работает в партнерстве с ТОО «СП «Казгермунай».

А сегодня среди заказчиков фирменных кызылординских касок десятки компаний. Это дочерние товарищества АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», строительные и энергетические компании, крупные тепловые центры, узлы связи Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и других областей страны.

– Вы заметили, у меня нет складов? – продолжает бизнесмен. – Потому что мы работаем только на заказ. Вообще, смысл моего труда и философия моего менеджмента – производить то, что могу сбыть. Я не работаю, чтобы производить, а произвожу, чтобы продавать. Этому я учился у немцев, у которых даже «мерседесы» изготавливаются под заказ. И Казахстан со временем, наверное, тоже придет к такому управлению производством. Многие отечественные предприятия страдают из-за того, что продолжают работать «на склад». К примеру, сначала завод выпус­кает много продукции, потом начинает искать ее покупателя, а время идет – нужно платить налоги, заработную плату, однако из-за отсутствия сбыта предприятие начинает «проседать». В итоге хлопоты, штрафы, пени… и неизбежное банкротство, испорченная репутация.

Первопроходец казахстанского производства пластиковых касок поделился мыслями о перспективах развития отечественной пластиковой отрасли.

– Сейчас лидером на мировом рынке производства средств индивидуальной защиты выступает Суксунский оптико-механический завод, что в России, – делится экс­перт. – Мы в Казахстане тоже можем развить выпуск подобных изделий, которые сейчас в значительных объемах приобретаются за рубежом.

Но для этого нужно создать условия. Сырье для пластиковой продукции в республике уже есть: год назад такой завод открылся в Атырау. Так что нет смысла изобретать велосипед, но нужно точно знать, где за него дадут хорошую цену…

К примеру, летом, в разгар сезона строительства, тысячи людей обходят строительные рынки в поисках пластиковых профилей, шпателей, терок для выравнивания полов и стен. Вот и нам нужно производить больше таких простых и востребованных вещей.

Другой момент. Предприниматель сетует на то, что в республике почти нет узких специалистов сферы легкой промышленности. Убедиться в этом ему довелось при запуске своего производства, когда пригласил из Китая инженера по пусконаладке и казаха-переводчика. Приставил к ним для обучения пару местных молодых людей. Через пару недель, заметив, что молодежь не прогрессирует, а переводчик сам стал запускать механизм, бизнесмен тут же нанял его инженером-переводчиком…

– В Год рабочих профессий осуществляется множество реформ для поддержки технических вузов и стузов, – размышляет Галым Прекешов. – Но хотелось бы, чтобы учебными заведениями, где готовят кадры узкой техничес­кой специализации, управляли производственники. Как-то неразумно, когда будущих токарей, сварщиков, фрезеровщиков обучают те, кто имеет технико-педагогическое образование и ни разу не стоял за заводским станком. Мы ничего не выиграем, даже вложив несколько миллиардов в профессионально-техническое образование, пока не совместим теоретические знания студентов с практикой. Нам нужны инженеры, умеющие не только подключать и отключать технологическое оборудование, но и следить за его работой и знаю­щие технологию сырья. Таких пока нет, поэтому мы вынуждены приглашать их со стороны.

Завершая разговор, Галым Прекешов пожелал тем, кто хочет наладить собственное дело, определиться со сферой деятельности и найти свою нишу.

– Понимаете, для каждого человека определено время для его расцвета, – философски рассуждает бизнесмен. – И важно, чтобы он не упустил этот самый момент. Человек должен буквально болеть своей мечтой, чтобы ее осуществить. А потом, достигнув желаемого результата, «вылечиться» и перейти к реализации целей более высокого уровня сложности…