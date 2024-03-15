Бизнесмены благоустроят Актобе к юбилею города

- Наш город динамически развивается, разрастается новыми массивами. Хотелось бы сделать его красивым и удобным для проживания. Каждый из вас может внести посильный вклад в процветание Актобе. Нами было принято решение сделать упор на благоустройстве городских территорий: парков, скверов, зон общественного пространства. Вы можете присоединиться к этому. Это будет подарок родному городу к его 155-летию, - обратился он к бизнесменам.