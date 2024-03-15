Бизнесмены благоустроят Актобе к юбилею города

Аким области Асхат Шахаров призвал предпринимателей к 155-летию города внести свой вклад в благоустройство родного края, передает Kazpravda.kz
- Наш город динамически развивается, разрастается новыми массивами. Хотелось бы сделать его красивым и удобным для проживания. Каждый из вас может внести посильный вклад в процветание Актобе. Нами было принято решение сделать упор на благоустройстве городских территорий: парков, скверов, зон общественного пространства. Вы можете присоединиться к этому. Это будет подарок родному городу к его 155-летию, - обратился он к бизнесменам.
Сейчас разрабатывается концепция проекта, в реализации которого предприниматели также могут принять активное участие.
Актобе занимает четвёртое место среди городов Казахстана по числу жителей и по этому критерию является самым крупным городом Западного Казахстана, это крупнейший по населению областной центр страны.
Население города — 560 820 человек.
День города отмечается в Актобе 28 мая.