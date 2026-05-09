Благодарим и гордимся День Победы 9 мая 2026 г. 0:00 Лилия Мухитова В канун Дня Победы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы поздравили 99-летнего фронтовика Егора Степановича Долидуду. фото с сайта МЧС РК Оркестр гарнизона исполнил военные мелодии прямо во дворе его дома. От имени министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Чингиса Аринова начальник ДЧС Дамир Ермагамбетов вручил ветерану Великой Отечественной войны, а также органов гражданской защиты поздравительный адрес и подарки. Егор Долидуда был призван в ряды Красной армии в 1944-м. Службу проходил на Дальнем Востоке, в городе Имане Приморского края, в составе 297-го стрелкового полка 184-й дивизии в должности стрелка-пулеметчика. В августе 1945 года принимал участие в боях на границе с Японией. После войны продолжил службу в органах внутренних дел и военизированной пожарной охране, дослужившись до звания майора. Сегодня Егор Степанович – единственный участник Великой Отечественной войны в Алматинском гарнизоне. «Мы гордимся нашими ветеранами, героями войны, тружениками тыла и воинами-интернационалистами, чей подвиг и самоотверженность стали символом мужества, доблести и патриотизма для многих поколений казахстанцев», – говорится в сообщении на сайте МЧС РК.