В Главном командовании Национальной гвардии был организован «круглый стол» с представителями республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Аналар жүрегі». К мероприя­тию в онлайн-форма­те присоединились офицеры региональных командований Национальной гвардии и воинских частей непосредственного подчинения.

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по тылу генерал-майор Жандос Омаркулов начал свое выступление со слов благодарнос­ти в адрес представителей комитета. Он подчеркнул, что женщины вносят неоце­нимый вклад в создание условий для благополучной службы солдат.

Заместители командиров воинских частей Национальной гвардии доложили присутствующим о состоянии дел с военнослужащими по призыву. Начальник управления тыла Главного командования Национальной гвардии полковник Самат Аргимбаев призвал родителей не беспокоиться о питании солдат. Так как в течение шести месяцев на постоянной основе проводятся заседания с участием командования воинских частей и поставщиками питания.

Руководитель Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» Лилия Хайруллина озвучила пожелание: чтобы в воинских частях чаще организовывали праздничные столы, это будет способствовать эмоциональной стабильнос­ти солдат. А член объединения Айнур Татерова попросила представителей Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Нацио­нальной гвардии рассмотреть возможные способы постоянного общения родителей с детьми.

В ходе совещания Лилия Хайруллина от имени объединения выразила благодарность Главному командованию Национальной гвардии.

– Мы очень благодарны руководителям воинских частей. Мы рады, что вы прислушались к нашим обращениям и отвечаете на вопросы, волнующие родителей. Нам еще предстоит проделать колоссальную совместную работу, – сказала руководитель РОО «Комитет солдатских матерей «Аналар жүрегі».