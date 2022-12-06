Благотворительный фестиваль BIZ BIRGEMIZ Fest пройдёт в Астане

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на покупку медицинского оборудования для столичного реабилитационного центра детей с диагнозом ДЦП.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан 14 декабря в рамках Года детей в столичном спорткомплексе «Барыс Арена» будет организован масштабный благотворительный фестиваль BIZ BIRGEMIZ Fest, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

BIZ BIRGEMIZ Fest проводится в целях поддержки и развития творческого потенциала детей с особенными потребностями, а также создания условий для активного вовлечения их в общественную жизнь.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на покупку медицинского оборудования для столичного реабилитационного центра детей с диагнозом ДЦП.

Во время проведения фестиваля ключи от квартир вручат двум многодетным малоимущим семьям от спонсоров.

Фестиваль объединит творчески талантливых детей и молодежь с ограниченными возможностями и инвалидностью, звезд казахстанской эстрады, меценатов, жителей и гостей столицы.

По информации организаторов – Общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan – мероприятие станет площадкой, где предоставляются равные возможности для всех талантливых людей, как для популярных звезд казахстанской эстрады, так и для особенных артистов.

На сцене во время вечера выступят прославленные казахстанские исполнители Димаш Кудайберген, Nazima, Кенжебек Жанабилов (МузАрт), Тамара Асар, Mans&Koba, Mona Songs, ALPHA, AYREE, Данияр Отеген (Rin’Go), Қазыбек Құрайыш, Бағжан Октябрь, Еркеш Хасен, Актоты Болшова, Алишер Қонысбай, Севда Алиева, Алтыншаш Мукатаева, Кенжебек Нұрдолдай, школа-студия «Каракат», обладатели Гран-При Чемпионата Мира исполнительского искусства «SENSITIVE».