Благотворительный телемарафон "Шын жүректен" собрал свыше 45 млн тенге

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с сайта kazradio.kaztrk.kz
Казахстанцы собрали свыше 45 млн тенге в рамках благотворительного телемарафона "Шын жүректен",  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

В ходе республиканского благотворительного телемарафона поступило свыше 1 000 обращений от нуждающихся в помощи. 

"Благотворителями собрано свыше 45 миллионов тенге, из которых около 30 миллионов составили прямую адресную финансовую помощь, а около 15 миллионов тенге составили различные виды услуг для нуждающихся", – говорится в распространенном сообщении. 

По итогам акции списки благотворителей-участников, а также полный отчет об оказанной помощи опубликованы на официальном сайте Ассамблеи народа Казахстана, где каждый неравнодушный казахстанец может направить свои средства.

Для контроля за целевым использованием средств, поступивших на счет Общественного фонда "Ассамблеи народа Казахстана", создана общественная комиссия из числа депутатов Мажилиса и членов АНК.

Напомним, благотворительный телемарафон "Шын жүректен" стартовал 28 апреля на национальном телеканале "Казахстан". В дни телемарафона студию телеканала посетили неравнодушные государственные и общественные деятели, депутаты, представители СМИ, благотворительных организаций.

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