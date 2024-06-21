Близнецы

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Елена Левкович

У меня сегодня день рождения. И уже более 30 лет я отмечаю его со своей лучшей по­другой Мариной – у нее та же дата, 21 июня.

И это не единственное совпадение в нашей жизни. Я вообще считаю, что тут не обошлось без провидения или даже волшебства.

Сами посудите: мы с подругой ходили в один садик, в одну группу. Это, может, было бы мелочью, если бы за несколько лет до этого наши братья не ходили в тот же сад. Хотя и это можно было бы оправдать: садик был ведомственным, а наши мамы служили в правоохранительных органах.

Но вот и с родителями у нас достаточно совпадений. Мамы – одного возраста, и папы – одного.

А еще мы жили (а родители до сих пор живут) по соседству: я с одной стороны площади, подруга – с другой.

Ничего удивительного (или, на­оборот, еще удивительнее?), что мы оказались в одной школе, и вот тут уже могло и не получиться: школ в округе было полно. Ну и вдобавок мы оказались в одном классе…

При этом за одной партой мы никогда не сидели! Уж не знаю, для кого это было бы too much – для нас обеих или для учителей, потому что «смешинка в рот попала» – это про нас в очень мягкой интерпретации. Если нам что-то было смешно, остановиться бывало невозможно. Поэтому сидела Марина позади меня, от греха подальше…

Нам нравились одни и те же исполнители, фильмы, даже цвет лака для ногтей. Много общих предпочтений в гастрономии, в путешествиях и даже в политике.

Сначала удивлялась, а потом привыкла к нашей суперспособности одновременно думать об одном и том же. Причем на расстоянии: учились мы в разных городах, и тогда были только эсэмэски, и мы могли минута в минуту написать друг другу об одном и том же. Да чего уж: у нас даже зубы болели в унисон!

Упомнить все невозможно, слишком много переплетений и даже каких-то магических совпадений. Причиной ли тому общий день рождения и астрология? По знаку зодиака мы Близнецы, и, при всем моем недоверии гороскопам, как будто с нас писали характеристики этого знака.

Конечно, говорить, что мы – одно целое и копия друг друга, совсем неправильно. И внешне, и поведенчески мы очень разные люди. Вот, например, подруга обожает бигос (ей, с ее польскими корнями, это блюдо, которое готовила моя бабуля, залетало на ура), а я его терпеть не могу! А еще мы по-разному дейст­вуем в стрессовых ситуациях. И вообще: она – авиадиспетчер, а я – филолог, потому что, несмотря на подружкины уговоры пойти учиться вместе, я прекрасно понимала, что ни в зуб ногой в точных науках. Марина вообще умнее меня, она и в школе училась лучше, и я до сих пор восхищаюсь ее способностью мыслить поразительно логически и решать совершенно непостижимые для меня задачи.

Могу ли я положиться на свою подругу? Однозначно – да, так же, как и она на меня. Знаете, это очень поддерживает: никто из нас не будет дергать друг дружку по ерунде, но мы обе знаем, что, будет надо, и костьми ляжем, но сделаем, что нужно.

Конечно, у нас были ссоры, как-то не разговаривали несколько месяцев кряду. Я даже, грешным делом, думала: вот и дружбе конец, эх, жаль. Ан нет, это, наверное, как настоящая любовь: если уж твое, то никуда от тебя не денется!

А у вас есть такие друзья?

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#Дружба #близнецы #гороскоп

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