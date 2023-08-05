Блогера Абиева приговорили к 7 годам тюрьмы

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Астане приговорили блогера Токбергена Абиева к 7 годам тюремного заключения за вымогательство суммы в размере 50 млн. тенге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны. 

Фото: tengrinews.kz

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Абиева по факту вымогательства в особо крупном размере (ст.194 ч.4 п.2 УК).

Согласно обвинительному акту, Токберген Абиев на «YouTube» канале с июня 2020 года публиковал видеоролики со сведениями, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию компании-застройщика. 

7 декабря 2023 года на требования юриста ТОО удалить все видеоролики, Абиев потребовал денежные средства в сумме 50 млн. тенге.

В суде Абиев вину не признал, несмотря на то, что она доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, переписками в сотовом телефоне, видеозаписями с камер наружного и внутреннего наблюдения, актами экспертиз, вещественными доказательствами.

Суд с участием присяжных заседателей признал Абиева виновным и  осудил к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого малолетних детей.

#Астана #суд #приговор

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Блогера Абиева приговорили к 7 годам тюрьмы
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