Блогера арестовали за клевету в Алматинской области

В Алматинской области блогера осудили за клевету на 20 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт МВД РК.
Факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где стражи порядка задержали 39-летнего сельского блогера, распространившего в соцсетях ложную информацию в отношении одного из руководителей поликлиники и больницы села Шелек. В посте указывалось, что медработник якобы за денежное вознаграждение трудоустроила одну из местных жительниц.
Выложенная в соцсетях информация вызвала резонанс, на который отреагировала ее "героиня", обратившаяся в правоохранительные и судебные органы с заявлением о защите чести и достоинства.
Собранный по факту материал, предусмотренный ст.73-3 ч.2 КоАП РК "Клевета, то есть, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций", был 4 мая рассмотрен судом.
Решением суда подозреваемый признан виновным с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 20 суток.
Со своей стороны, блогер в ходе судебного заседания не признал вину, сославшись на то, что выложил пост якобы по просьбе своей бывшей супруги.
Исполнение постановления суда возложено на сотрудников Шелекского отдела полиции.