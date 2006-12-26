Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 15 декабря 2006 года № 1217О присуждении государственных премий Республики Казахстан 2006 года в области литературы, искусства и архитектурыЗакон Республики КазахстанО культуреЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложенияЗакон Республики КазахстанО внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 7 декабря 2006 года № 1181Об утверждении Правил проведения конкурсов на строительство объектов туристского и рекреационного назначения на особо охраняемых природных территорияхПравила проведения конкурсов на строительство объектов туристского и рекреационного назначения на особо охраняемых природных территорияхПостановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2006 года № 1184 Астана, Укiмет УйiО внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2000 года № 1063Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 15 декабря 2006 года № 1218О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2006 годуПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 декабря 2006 года № 1163О номенклатуре товаров и услуг и их объемах (в процентном выражении), закупаемых организаторами конкурса у организаций, производящих товары и услуги, создаваемых общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, на 2007 годНоменклатура товаров и услуг, закупаемых организаторами конкурса у организаций, производящих товары и услуги, создаваемых общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, на 2007 год
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