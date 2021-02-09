Боевые учения прошли в Казахстане

В подразделениях Военно-воздушных Сил Казахстана прошли учебно-тренировочные полеты с боевым применением авиационных средств поражения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны РК.
"Для уничтожения воздушных целей условного противника военные летчики использовали управляемые ракеты класса "воздух-воздух", пуски которых осуществляли с самолетов Су-25 и Су-30СМ.В соответствии с курсом боевой подготовки военные пилоты выполняли специальные упражнения в сложных метеорологических условиях, при установленном минимуме погоды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на тренировках летчики совершенствовали свои навыки как индивидуально, так и в составе пар.
"Отработка боевого применения с самолетов фронтовой авиации направлена на повышение уровня летной подготовки и классной квалификации. В ходе тренировки экипажи истребителей производили взлет с аэродрома базирования, летели по заданному маршруту, выходили на полигон, обнаруживали мишень, производили пуск ракеты и поражали цель. Все эти действия требуют серьезной подготовки", – пояснил старший инспектор-летчик управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушных Сил СВО полковник Ерлан Козгулов.
Мероприятия прошли по плану боевой подготовки с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в обстановке, максимально приближенной к боевой. Полеты направлены на совершенствование боевого применения авиационных средств поражения и повышение боеспособности авиации.