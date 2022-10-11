Богатыря родила жительница Петропавловска

Врачи перинатального центра Северо-Казахстанской области приняли роды у женщины, выносившей ребенка весом более пяти килограммов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению акушеров, это очень вес для новорожденного, просто гигантский.

Малыш и мама, для которой эти роды были вторыми, чувствуют себя хорошо.

Пресс-служба управления здравоохранения Северо-Казахстанской области привела в этой связи следующую статистику. За девять месяцев в области появились на свет 3 415 детей, в том числе 54 двойни, 108 – с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 10 крупных плодов и один - плод-гигант. Как уточнили медики, крупным считается младенец весом более четырех килограммов, гигантским – более пяти.

За неделю с 3 по 9 октября в Петропавловске родились 89 детей, из них 40 девочек и 49 мальчиков.