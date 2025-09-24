Оригинальный проект презентован как первый в стране бокс-парк – прогулочная зона, полностью смонтированная из морских контейнеров, сообщает Kazpravda.kz
Комплекс включает магазины, кафе, спортивные студии, офисные пространства и зоны отдыха. Площадь спортивно-досугового объекта составит 2,7 тыс. кв. метров, расположился он в густонаселенном районе города.
Бокс-парк включает 17 торгово-офисных модулей, кроме того на территории разбиты зеленые аллеи, детские площадки и построен амфитеатр под открытым небом для массовых культурных мероприятий. Таким образом, спортивное назначение комплекса удалось связать с программой развития городской инфраструктуры для бизнеса.
С технической точки зрения, такой формат отличается экологичностью, малозатратностью строительства и современным подходом к организации пространства.
В освоение проекта вложены средства льготного кредита в размерое 500 млн тенге в рамках программы Almaty Business. Как ожидается, ежегодно комплекс будет приносить в бюджет города около 30 млн тенге налоговых поступлений.