Оригинальный проект презентован как первый в стране бокс-парк – прогулочная зона, полностью смонтированная из морских контейнеров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Комплекс включает магазины, кафе, спортивные студии, офисные пространства и зоны отдыха. Площадь спортивно-досугового объекта составит 2,7 тыс. кв. метров, расположился он в густонаселенном районе города.

Бокс-парк включает 17 торгово-офисных модулей, кроме того на территории разбиты зеленые аллеи, детские площадки и построен амфитеатр под открытым небом для массовых культурных мероприятий. Таким образом, спортивное назначение комплекса удалось связать с программой развития городской инфраструктуры для бизнеса.

С технической точки зрения, такой формат отличается экологичностью, малозатратностью строительства и современным подходом к организации пространства.

В освоение проекта вложены средства льготного кредита в размерое 500 млн тенге в рамках программы Almaty Business. Как ожидается, ежегодно комплекс будет приносить в бюджет города около 30 млн тенге налоговых поступлений.