Более 1 тыс. га земли незаконно выдали иностранцам в Акмолинской области

Кадастровая стоимость участков составляет более 42 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Прокуратура Сандыктауского района провела анализ в деятельности местных исполнительных органов на предмет законности соблюдения земельного законодательства.

Сотрудники прокуратуры установили факты предоставления иностранцам права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в нарушении указа главы государства РК от 06.05.2016 года о введении моратория.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора по решению суда в государственный фонд возращено 1,4 тыс. гектар земли сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 42,5 млн.тг. незаконно выданные иностранному гражданину», — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что вопрос по соблюдению земельного законодательства находится на постоянном контроле надзорного органа.