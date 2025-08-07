16-17 августа в Астане пройдёт ярмарка продукции сельского хозяйства и изделий народных ремесел Согдийской области Республики Таджикистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Предпринимателями Таджикистана будет привезено более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства: фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, бахчевые и прочие культуры.

"На протяжении веков таджикская культура впитывала в себя элементы персидской и тюркской традиций. Визитной карточкой Таджикистана является – красочный базар, воплощающий в себе дух Востока.

Мероприятие даст возможность жителям и гостям столицы не только приобрести качественные продукты и мастеровые изделия, но и ощутить неповторимый колорит восточного базара и попробовать вкуснейшие блюда восточной кухни", - говорится в сообщении.