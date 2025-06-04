Более 10 тысяч детей одновременно исполнили государственный гимн в Астане

Культура,Образование,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие охватило 92 школы города и 13 центров дополнительного образования

Фото: акимат Астаны

В честь Дня государственных символов в летних лагерях общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования Астаны было организовано масштабное патриотическое мероприятие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В рамках мероприятия с участием 92 школ города и 13 центров дополнительного образования более 10 000 детей одновременно исполнили государственный гимн.

Церемония исполнения гимна вызвала у детей чувство гордости за свою Родину. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании у подрастающего поколения гражданской ответственности, отметили в акимате.

4 июня – День государственных символов, который официально отмечается с 2007 года. Этот день - яркое проявление уважения к символам Независимости, таким как Герб, Флаг и Гимн РК.

 

 

#дети #Астана #гимн

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