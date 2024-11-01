Более 10 тысяч солдат получили отсрочку по кредитам

Кредитные каникулы по банковским займам и микрокредитам предоставляются в автоматическом формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

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«На сегодняшний день каникулами охвачены более 42 тыс. человек. Предоставлено кредитных каникул более 10 тыс. призванным на срочную военную службу по 15 тыс. займам на общую сумму порядка 4 млрд тенге», - сказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на пресс-конференции в СЦК.

Также в Минобороны сообщили, что создана информационная система, обеспечившая электронный учет находящихся в запасе граждан в возрасте от 16 до 60 лет.

«Ранее, когда воинский учет велся в бумажном формате, на учете состояло порядка 2,5 млн военнообязанных и призывников. В настоящее же время, с переходом на цифровой формат, за счет интеграционного взаимодействия с базами данных необходимых государственных органов нам удалось охватить стопроцентно все мужское население от 16 до 60 лет, из которого 3,6 млн граждан являются военнообязанными», - сказал замминистра обороны.

При этом, на указанных граждан с ИС поступают актуальные сведения о месте жительства, учебе, работы, о диспансерном учете, инвалидности и т.д.