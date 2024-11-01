Более 10 тысяч солдат получили отсрочку по кредитам

Кредитные каникулы по банковским займам и микрокредитам предоставляются в автоматическом формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
«На сегодняшний день каникулами охвачены более 42 тыс. человек. Предоставлено кредитных каникул более 10 тыс. призванным на срочную военную службу по 15 тыс. займам на общую сумму порядка 4 млрд тенге», - сказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на пресс-конференции в СЦК.
Также в Минобороны сообщили, что создана информационная система, обеспечившая электронный учет находящихся в запасе граждан в возрасте от 16 до 60 лет.
«Ранее, когда воинский учет велся в бумажном формате, на учете состояло порядка 2,5 млн военнообязанных и призывников. В настоящее же время, с переходом на цифровой формат, за счет интеграционного взаимодействия с базами данных необходимых государственных органов нам удалось охватить стопроцентно все мужское население от 16 до 60 лет, из которого 3,6 млн граждан являются военнообязанными», - сказал замминистра обороны.
При этом, на указанных граждан с ИС поступают актуальные сведения о месте жительства, учебе, работы, о диспансерном учете, инвалидности и т.д.