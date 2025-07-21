Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила нарушения условий долгосрочных и краткосрочных договоров в сфере лесопользования, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отдельные лесопользователи не соблюдали условия договоров аренды лесных участков. В связи с этим в адрес государственных лесовладельцев внесены акты прокурорского надзора с требованием устранить имеющие место нарушения законности.

Кроме того, в числе принятых мер — расторжение договоров с недобросовестными лесопользователями: в государственную собственность возвращены четыре земельных участка, площадью свыше 100 гектаров, с кадастровой стоимостью 1,3 млрд тенге.

Директора учреждений лесного хозяйства, допустившие правонарушения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Таким образом, принятые меры направлены на рациональное и законное использование, сохранение лесного фонда региона.