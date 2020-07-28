Более 100 гостей собрались на свадьбе жителя Мангистау

Общество
Фото: polisia.kz
Житель Мангистауской области устроил свадьбу во дворе своего дома, во время карантина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации полицейских, 25 июля житель Каракиянского района Мангистауской области устроил свадьбу сына во дворе своего дома. Как стало известно, на торжественном мероприятии присутствовало более 100 гостей.

"Согласно постановлению главного санитарного врача региона о введении строгих ограничительных мер, такие виды мероприятия запрещены, так как это приводит к большому скоплению людей", - напомнили в полиции.

За нарушение требований карантина на хозяина дома составлен административный протокол по статье 462 части 3 КоАП РК. Собранный материал направлен в районный суд для принятия процессуального решения.

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