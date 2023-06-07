Более 100 штрафов "накатал" на подложных номерах водитель в Таразе

В городе Таразе задержали злостного нарушителя с более чем 100 штрафами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

Водитель установил на автомобиль Toyota Camry подложный номер и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на 907 тысяч тенге.

32-летнего автолюбителя установили по камерам видеонаблюдения и задержали 6 июня в 02:19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би. В багажнике машины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.

На горе-водителя было составлено еще 4 административных протокола: незаключение договора обязательного страхования, установка заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков, управление авто, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Горожанин полностью признал вину, его железный конь теперь на специализированной штрафстоянке.

Суд назначил водителю административный арест и лишение прав на год.