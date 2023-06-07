Более 100 штрафов "накатал" на подложных номерах водитель в Таразе

Транспорт, Общество, Видеогалерея
702
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Таразе задержали злостного нарушителя с более чем 100 штрафами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

Водитель установил на автомобиль Toyota Camry подложный номер и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на 907 тысяч тенге.

32-летнего автолюбителя установили по камерам видеонаблюдения и задержали 6 июня в 02:19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би. В багажнике машины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.

На горе-водителя было составлено еще 4 административных протокола: незаключение договора обязательного страхования, установка заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков, управление авто, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Горожанин полностью признал вину, его железный конь теперь на специализированной штрафстоянке.

Суд назначил водителю административный арест и лишение прав на год.

 

 

#полиция #водитель #транспорт #нарушения #арест #ПДД #Тараз #Жамбылская область #видео #лишение прав

Популярное

Все
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев.
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все более труднодостижимой на фоне сохранения внутренних проинфляционных факторов
Сегодня в Астане начинается первый Astana International Forum
В поисках старины глубокой
Иссушающая жажда
Сделать мир лучше
Комфортно людям и деньгам
Мода на этнику
Барс Диего агитирует за ЗОЖ
До второго чтения
Искры страсти
Закон Республики Казахстан
У нас нет другой планеты
Распоряжение Главы государства
Солнечный удар
По заказу родителей, по желанию детей
Скучать не придется!
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек
Как столица готовится к празднованию Дня государственных символов (фото)
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
Банк и кредит. Как бы басня
На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны
Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Дело о спецЦОНах передано в суд
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

Читайте также

Сегодня в Астане начинается первый Astana International For…
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все…
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать ме…
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]