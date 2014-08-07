Более 100 шумных жителей СКО были оштрафованы с начала года

С начала года полицейские Северо-Казахстанской области привлекли к административной ответственности 975 нарушителей тишины, сообщает пресс-служба ДВД региона. 141-му из них были выписаны штрафы на общую сумму 819 763 тенге. За мелкое хулиганство были привлечены к ответственности 1 385 человек, за распитие алкогольных напитков в общественных местах – 7 615, за курение в неположенном месте – 2 324. За нарушение правил благоустройства были составлены 3 111 административных протоколов, за нарушение правил содержания кошек и собак – 2 418.

"В 5.30 утра к участковому инспектору обратились жильцы многоквартирного дома по улице Интернациональной. Они жаловались на шум и крики, доносящиеся из квартиры, в которой проживает 51-летняя женщина. Приехавший сотрудник полиции установил, что накануне вечером к горожанке пришли подруги. Женщины всю ночь активно отмечали встречу, распивая алкогольные напитки и громко распевая песни. В отношении хозяйки был составлен административный протокол, вынесено предупреждение", – привели пример в ДВД.

Полицейские СКО напоминают: очевидцам правонарушений и преступлений необходимо незамедлительно обращаться на пульт 102 или номера телефонов доверия: 61-20-08, 49-39-49, 61-20-02 (код Петропавловска – 7152).

За нарушение тишины с 23 до 6 часов утра предусмотрены предупреждение или штраф (2 МРП для физических лиц, 10 МРП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 40 МРП для субъектов крупного бизнеса).